أعلنت إدارة مطار «غاتويك» جنوبي لندن انتهاء العملية الأمنية في المحطة الجنوبية للمطار بعد الاشتباه في طرد بمنطقة فرز الأمتعة، ما أدى إلى تعطل حركة السفر ساعات عدة.

وأكدت إدارة المطار في بيان أنه يتم إعادة الخدمات لوضعها الطبيعي مع عودة الموظفين إلى المبنى ثم السماح بدخول المسافرين تدريجيا.

وذكرت أن العديد من الرحلات قد ألغيت أو تأخرت، وعلى المسافرين الاتصال بشركات الطيران الخاصة برحلاتهم، مشددة على أن أمن المسافرين يعد أولوية ولا يمكن الاستهانة به.

وكانت شرطة مقاطعة «ساسيكس» أمرت بإخلاء المحطة الجنوبية للمطار بعد الاشتباه في طرد بمنطقة فرز الأمتعة، وقد شوهدت وحدة من خبراء المتفجرات تدخل المطار ومعها كلاب مدربة.

وتسبب الحادث في توقف جميع خدمات القطارات فيما أغلقت جميع المنافذ المرورية المؤدية للمطار، ما أدى إلى حدوث اختناق مروري كبير في المنطقة.

يذكر أن «غاتويك» بمحطتيه الشمالية والجنوبية يعد ثاني أكبر مطار في المملكة المتحدة بعد «هيثرو»، حيث يمر عبره سنويا أكثر من 40 مليون مسافر.