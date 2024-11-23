توفي وكيل ضابط يعمل في قوة الإطفاء العام خلال تعامله مع حريق في محافطة العاصمة.
هذا ونعت قوة الاطفاء الشهيد في بيان قالت فيه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
((يَا أَيِّتُهَا النَّفْسُ الْمُظْمَيِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْحُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
ببالغ الحزن والأسى ينعى معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية
الشيخ فهد يوسف سعود الصباح
وكافة منتسبي قوة الإطفاء العام من عسكريين ومدنيين المغفور له بإذن اللّٰه تعالى
الشهيد وكيل ضابط / عبدالله ابراهيم الفارسي
طيب اللّه ثراه من منتسبي قوة الإطفاء العام ،والذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة أثناء أداء واجبه الوطني في مكافحة حريق،
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
(إنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).