توفي وكيل ضابط يعمل في قوة الإطفاء العام خلال تعامله مع حريق في محافطة العاصمة.

هذا ونعت قوة الاطفاء الشهيد في بيان قالت فيه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‏((يَا أَيِّتُهَا النَّفْسُ الْمُظْمَيِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْحُلِي فِي عِبَادِي ‏وَادْخُلِي جَنَّتِي))

‏ببالغ الحزن والأسى ينعى معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ‏ووزير الداخلية

‏الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

‏وكافة منتسبي قوة الإطفاء العام من عسكريين ومدنيين المغفور له بإذن اللّٰه ‏تعالى

‏الشهيد وكيل ضابط / عبدالله ابراهيم الفارسي

‏طيب اللّه ثراه من منتسبي قوة الإطفاء العام ،والذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة أثناء أداء واجبه الوطني في مكافحة حريق،

‏سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

(‏إنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).