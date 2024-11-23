صدمة كبرى عمت الوسط الفني المصري والعربي برحيل الملحن والمطرب محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 45 بشكل مفاجئ.

فقد أعلن عدد كبير من العاملين في الوسط الغنائي، وعلى رأسهم الفنان تامر حسني، عن الخبر الحزين، وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "سبحان من له الدوام.. أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كما أعرب عن حزنه العارم، كاتباً "خبر مؤلم جدا جدا جدا وصدمة كبيرة.. لحد دلوقتي مش قادر أستوعبها".

بدورها، عبرت المطربة اللبنانية إليسا عن صدمتها، معلقة بكلمة واحدة على "إكس": "ماذا؟؟؟"، في إشارة إلى عدم تصديق الأمر.

وكان رحيم أصيب مؤخرا بذبحة صدرية استلزمت دخوله إلى المستشفى، من أجل تركيب دعامات وإجراء قسطرة، لكن حالته تحسنت بعدها وخرج من المستشفى ليطمئن جمهوره ومحبيه.