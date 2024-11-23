أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليكون وزير الخزانة المقبل.



وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «تروث سوشيال» «يسعدني للغاية ترشيح سكوت بيسنت لشغل منصب وزير الخزانة الـ79 للولايات المتحدة». ووصف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كي سكوير غروب»، وهي شركة عالمية للاستثمارات الكلية، بأنه شخص «لطالما كان مدافعا قويا عن الأجندة المتمثلة في أمريكا أولا».



ولد بيسنت في كونواي بولاية ساوث كارولينا، ولديه خبرة تصل إلى 35 عاما في صناعة إدارة الاستثمار. وتمتد أعمال شركته عبر صناعات تشمل الزراعة والضيافة والنشر والعقارات، وفقا لسيرة ذاتية مصاحبة لإعلان ترامب.



تخرج بيسنت في جامعة ييل عام 1984، وعمل أيضا أستاذا مساعدا للتاريخ الاقتصادي في جامعة ييل. وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية ونادي نيويورك الاقتصادي.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الخزانة هو أحد أهم المناصب في الحكومة الأمريكية. ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على الشخص المرشح لهذا المنصب قبل توليه مهامه.