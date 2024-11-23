أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت استعدادها لإطلاق منصة مساعدات مركزية تهدف إلى توحيد جهود الجمعيات الخيرية والمبرات في تقديم المساعدات للمحتاجين من المواطنين والمقيمين بما يعزز من فعالية العمل الخيري ويساهم في تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه إن هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بهدف تنظيم العمل الخيري في البلاد وتوحيد الجهود المبذولة من قبل الجمعيات لضمان تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع.

وأضافت الوزارة أن المنصة تعتمد على ربط طلبات المساعدات ببرنامج (هويتي) لضمان الشفافية وتنظيم تقديم المساعدات بشكل فعال.

وبينت أن المنصة تتيح للجمعيات الخيرية إمكانية الاطلاع على بيانات أولية للمستفيدين مثل نوع المساعدة المطلوبة وعدد أفراد الأسرة وجنسية المتقدم بما يضمن سرية البيانات الشخصية حتى يتم اختيار الطلب وسحبه من الجمعية المعنية لتتمكن بعدها من الوصول إلى المعلومات الكاملة للمستفيد.

وأكدت أن المنصة ستتضمن آلية لتنبيه الجمعيات والوزارة في حال بقاء الطلبات مفتوحة لأكثر من أسبوعين دون استجابة حيث يحق للوزارة حينها توجيه الطلب لجمعية أخرى مع إخطار الجمعية الأصلية لضمان تقديم المساعدات في الوقت المناسب وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أسرع ومنع ازدواجية تقديم المساعدات.

واضافت ان المنصة ستوفر تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية تشمل أنواع المساعدات المقدمة قيمتها وعدد المستفيدين مما يسهم في تعزيز التحليل والرقابة لضمان تحقيق أكبر فائدة للمجتمع.

وأضافت أن المنصة ستعمل على تسهيل إجراءات تقديم الطلبات من خلال آلية إلكترونية مبسطة حيث يقوم طالب المساعدة بتقديم طلبه عبر المنصة باستخدام (هويتي) ويتم اختيار نوع المساعدة المطلوبة بعدها يمكن للجمعيات الخيرية الاطلاع على الطلبات والمبادرة بسحب الطلبات التي ترغب في تلبيتها.

واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم العمل الخيري بالكويت وتعزيز دوره في المجتمع مؤكدة استمراريتها في تطوير أدواتها لتحقيق رؤية متكاملة لتوحيد جهود الجمعيات الخيرية والمبرات.