عبدالعزيز الفضلي

في إطار السعي نحو تحقيق نقلة نوعية في البيئة التعليمية، وتوفير رحلة تعليمية ملائمة ومتكاملة للمتعلمين والمعلمين، كلف وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، قطاع التعليم العام بحصر احتياجات جميع المدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني ضمن نموذج أعد لهذا الغرض وأرسل لجميع المدارس.

وتشمل هذه الاحتياجات الصيانة الدورية والجذرية للمباني المدرسية، وصيانة أجهزة التكييف وبرادات المياه، والكتب، والأثاث، بالإضافة إلى متطلبات الهيئة التعليمية والإدارية، والبنية التحتية للشبكات والأجهزة وغيرها، وذلك تمهيدا لوضع خطة تنفيذية شاملة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

ووجه الطبطبائي بتشكيل فرق عمل من القطاعات المعنية كل حسب اختصاصاته لتصنيف ودراسة الاحتياجات بالتفصيل والعمل على توفيرها، بهدف معالجة أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية، حيث ستعمل هذه الفرق على وضع الحلول المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي والتقني الذي يضمن استدامة البيئة التعليمية، بما يعزز تجربة المتعلم والمعلم داخل الفصول الدراسية.

وأكدت وزارة التربية على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات المدرسية والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لكافة الاحتياجات التعليمية. وأوضحت أن هذه الخطوة لاتخاذ قرارات مدروسة في تلبية الاحتياجات بهدف تطوير العملية التعليمية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية متكاملة ومحفزة تلبي تطلعات الطلبة، وتسهم في تحقيق كفاءة التعليم في جميع المدارس.