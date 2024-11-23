نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم السبت حملة لتنظيف حديقة شاطئ «أبراج الكويت» بالتعاون مع السفارة اليابانية والجمعية اليابانية في الكويت والهيئة العامة للبيئة والمركز العلمي، وذلك ضمن حملة «السلاحف البحرية» بمشاركة واسعة من طلبة المدارس وجهات حكومية ومتطوعين.



وقالت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد في تصريح صحافي إن الحملة جاءت لنشر الوعي والثقافة البيئية الصحيحة بين كل فئات المجتمع وقطاعاته وتأكيد أن حماية البيئة أمانة ومسؤولية مجتمعية مشتركة، مبينة ان عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو ألف متطوع ومتطوعة.



وأضافت بهزاد ان الجمعية احتفلت هذا العام بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها في 1974 فيما تصل حملة «السلاحف البحرية» ليوبيلها الفضي ومرور 25 عاما على إطلاقها حيث تخطت الأعداد المشاركة في جميع المواسم الماضية 10 آلاف فرد وأكثر من 3000 طالب من منتسبي برنامج المدارس الخضراء بالجمعية علاوة عن مئات الجهات والمنظمات والمجاميع والمبادرين.



وأوضحت أن للكويت جهودا في حماية السلاحف البحرية من خطر الانقراض وانه تم إطلاق سلاحف على الشاطئ ثم إلى مياه الخليج العربي، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه السلاحف التلوث البلاستيكي والتوسع العمراني والصيد الشبحي والأنشطة البشرية التي تؤثر سلبا عليها وتحد من تواجدها وتكاثرها.



وذكرت ان السلاحف البحرية تلعب دورا حيويا في الحفاظ على صحة البيئة البحرية حيث تساعد على الحد من نمو الأعشاب البحرية بشكل مفرط وتحافظ على التوازن البيئي للشعاب المرجانية ولها دور في التنوع البيئي البحري في الكويت واستدامة النظم البيئية البحرية.



بدوره، قال القائم بالأعمال في سفارة اليابان في دولة الكويت كانيكو كوجي في تصريح صحافي ان الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وكانت المشاركة فيها عند بدايتها عام 2000 ضعيفة الا ان انتشار الوعي البيئي ساهم برفع عدد المشاركين بالحملة من مختلف الاطياف والفئات والجهات.



وشكر كوجي المشاركين في النسخة الـ25 من «السلاحف البحرية» مؤكدا اهمية التعاون مع المركز العلمي في اطلاق السلاحف المتعافية واعادتها إلى بيئتها الطبيعية على الشاطئ إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة في هذه الحملات.



من جهتها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصالات في المركز العلمي سارة الياقوت في تصريح صحافي انه تم اليوم اطلاق عدد من السلاحف البحرية بعد انقاذها واعادة تأهيلها إلى موائلها الطبيعية، لافتة إلى أن المياه الكويتية تحتوي على انواع عدة من السلاحف جميعها محمي بموجب القانون وتعتبر مهددة بالانقراض واكثر الانواع شيوعا «السلحفاة الخضراء».



وأوضحت الياقوت ان المركز قام العام الماضي بتثبيت اجهزة تتبع على السلاحف لفهم سلوكها وأنماط هجرتها، حيث تمت معرفة ان السلاحف تهاجر جنوبا في فصل الشتاء وتعود في فصل الصيف كما يسافر بعضها جنوبا ولا يعود لأكثر من عام والبعض الاخر يبقى بقرب الحدود.