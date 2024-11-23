صدرت 4 مراسيم و3 قرارات تقضي بسحب الجنسية من 1158 شخصا من بينهم 1145 امرأة.



ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية الكويتية من 362 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.



كما نص المرسوم الثاني على سحب الجنسية الكويتية من 3 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.



وجاء في المرسوم الثالث: تسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.



أما المرسوم الرابع فنص على: سحب الجنسية الكويتية من 782 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.



كما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.



ونص قرار مجلس الوزراء أيضا على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.



كما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 4 أشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.