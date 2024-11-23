في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في البلاد، نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية شاملة في منطقة حولي بقيادة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وشارك في الحملة عدد من القطاعات الميدانية ممثلة بقطاع الأمن العام، وقطاع المرور والعمليات، وقطاع الأمن الخاص، إلى جانب دور فعال للشرطة النسائية، مما ساهم في تعزيز فعالية الحملة وتحقيق أهدافها الأمنية.



وأسـفرت الـحـمـلـة عـن تحرير 1540 مخالفة مرورية، وضبط 15 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، وضبط 6 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض، و5 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيب، و4 أشخاص بدون إثبات، كما ضبط شخص بحوزته مواد يشتبه أنها مسكرة، وضبط شخصان، أحدهما مطلوب للتنفيذ الجنائي وآخر بحالة غير طبيعية، كما تم ضبط 11 مركبة ودراجة مطلوبة، وحجز7 مركبات ودراجات مخالفة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن والنظام العام، مع الاستمرار في ضبط المخالفين والمطلوبين لتوفير بيئة آمنة ومستقرة بجميع مناطق البلاد.