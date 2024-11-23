كشف حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن أمينه العام مارك روته التقى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا. وقالت الناطقة باسم «الناتو» فرح دخل الله في بيان مقتضب، إن روته وترامب «ناقشا كل القضايا الأمنية العالمية التي تواجه حلف شمال الاطلسي» أمس الأول.



وكان رئيس الوزراء الهولندي السابق أشار إلى رغبته في لقاء ترامب بعد يومين من فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، وأكد وقتها أنه يريد أن يبحث معه «التهديد» الذي يمثله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.



وقال على هامش قمة للزعماء الأوروبيين الأخيرة في بودابست «أنا أتطلع إلى الجلوس مع الرئيس ترامب للبحث في كيفية ضمان مواجهة هذا التهديد بشكل جماعي».