محمد الدشيش

شيعت الكويت اليوم شهيد الواجب وكيل ضابط عبدالله إبراهيم الفارسي بمقبرة الصليبخات بعد أن وافته المنية أمس الجمعة أثناء قيامه بأداء واجبه في التعامل مع حادث حريق.

وتقدم جموع المشيعين رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي وعدد من كبار قادة قوة الإطفاء العام وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

ونقل اللواء الرومي تعازي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى أسرة شهيد الواجب عبدالله الفارسي، مؤكدا أنه قام بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص

وقال الرومي عقب انتهاء مراسم التشييع «تراب الكويت احتضن اليوم شهيدا من خيرة أبنائها الذين ضحوا بالغالي وجادوا بالروح من أجل ترابها الطاهر».

وأضاف أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما قدمه الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يرحم الشهيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.