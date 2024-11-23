أعلنت الشرطة البريطانية السبت تفجير «طرد مشبوه» في محطة قطارات (يوستن) وسط العاصمة لندن.

وذكرت شرطة (سكوتلانديارد) في بيان أنها تلقت بلاغا حول وجود «طرد مشبوه» داخل المحطة، مما دفعها إلى إخلاء المحطة من المسافرين كإجراء احترازي مع مباشرة خبراء المتفجرات التحقق من الطرد.

وأوضح البيان أن الخبراء قرروا إجراء تفجير احترازي «للطرد المشبوه» وبعد التأكد من عدم وجود أي تهديد أمني تم رفع الحواجز وإعادة فتح المحطة لاستئناف العمل بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إغلاق المحطة الجنوبية لمطار (غاتويك) جنوبي لندن لساعات عدة إثر العثور على «طرد مشبوه» في منطقة فرز الأمتعة مما تسبب في تعطيل حركة الطيران إضافة إلى توقف القطارات والمرور في الطرق المجاورة للمطار.