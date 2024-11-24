كشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي عن أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية عن الأشهر الـ 9 الأولى من السنة الحالية، بلغ 138 شركة، أو نحو 96.5% من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.12 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 3.8% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 البالغة نحو 2.04 مليار دينار.



وذكر التقرير أنه عند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 696.9 مليون دينار، بأرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 685.1 مليون دينار، نجدها قد ارتفعت بنحو 1.7%، بينما انخفضت بنحو -6.4% عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 744.1 مليون دينار.



وأشار إلى أن 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا زادت من مستوى أرباحها عند مقارنة أدائها بأداء الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، بينما تراجعت أرباح 3 قطاعات، وزاد قطاع وحيد من خسائره. أفضلها مستوى للأرباح المطلقة، وثانيها في ارتفاع مستوى الأداء، كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 1.245 مليار دينار مقارنة بنحو 1.191 مليار دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 54.8 مليون دينار أو بنسبة 4.6%. ثانيها بمستوى الأرباح المطلق وأولها لارتفاع مستوى أداء، كان قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 245.5 مليون دينار مقابل نحو 176.4 مليون دينار، أي مرتفعة بنحو 69.1 مليون دينار وبنسبة 39.2%. تلاهما قطاع الصناعة الذي حقق أرباحا بنحو 130.1 مليون دينار مقارنة بنحو 127.7 مليون دينار، أي بزيادة قيمتها 2.3 مليون دينار ونسبتها 1.8%. وعلى النقيض، كان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح وإن ظل ثالثا في مستوى أرباحه المطلقة من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 201.1 مليون دينار نزولا من مستوى 288 مليون دينار حققها في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي منخفضة بنحو 86.9 مليون دينار أو بنحو -30.2%.



وتشير نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي إلى تحسن أداء 85 شركة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، من ضمنها زادت 63 شركة مستوى أرباحها و22 شركة إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي ان 61.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 53 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.



وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أرباحا بنحو 1.447 مليار دينار، أو نحو 68.1% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 482.9 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 457 مليون دينار، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 135.5 مليون دينار، واحتل «البنك التجاري الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 88.5 مليون دينار.