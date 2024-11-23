أعلن أبوعبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليات بمنطقة تعرضت لقصف من جيش الاحتلال شمال قطاع غزة.

وقال أبوعبيدة في بيان «لايزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت».

وأضاف أن: مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، محذرا من أنهم «يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة هؤلاء الأسرى ومقتلهم».

وشدد بالقول أن «على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع».

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الإسرائيليين تظاهروا في «رحوفوت» جنوب تل أبيب، مطالبين بصفقة تبادل للأسرى المحتجزين في غزة.

في سياق متصل، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المؤسسة الأمنية أبلغت نتنياهو أن «حماس» لن تتنازل عن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، وأن على إسرائيل تخفيف مواقفها إذا كانت مهتمة بصفقة لتبادل الأسرى.