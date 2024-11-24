وقّع «مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع» مذكرة تفاهم مع «جامعة كاليفورنيا - بيركلي» بهدف تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار والإبداع بما يعود بالفائدة على المبتكرين والمبدعين الكويتيين.



وذكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان توقيع المذكرة تم في «كلية هاس لإدارة الأعمال» التابعة لـ «جامعة كاليفورنيا - بيركلي» خلال زيارة وفد من المركز إلى الولايات المتحدة.



وقال المدير العام لـ «مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع» وهو أحد مراكز «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ندا الديحاني في تصريح صحافي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «جامعة كاليفورنيا - بيركلي» احدى أعرق الجامعات الأميركية والعالمية والمعروفة بمبادراتها في دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي تندرج ضمن جهود المركز لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.



وأضاف الديحاني ان المذكرة التي تشمل أيضا التعاون مع مركز «امينا» لريادة الأعمال والتنمية التابع للجامعة تعنى بتصميم وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم الموهوبين والمبتكرين والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل «التحول الرقمي» و«التعليم» و«الطاقة» علاوة على تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تعزز من قدرات المبتكرين.



ولفت إلى أن «مثل هذه المبادرات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين «مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع» والجهات العالمية الرائدة بما يعزز من بيئة الإبداع والابتكار في الكويت ويدعم مبتكريها للوصول إلى العالمية».



وأكد في هذا المجال أهمية توقيع المذكرة مع «جامعة كاليفورنيا - بيركلي» التي أسست عام 1868 وتعد إحدى اعرق الجامعات على مستوى العالم، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميا وفقا لتصنيف «كيو اس» العالمي للجامعات 2024.