مريم بندق



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية سيضع آلية للمسجلين بنظام التوظيف المركزي ممن يقومون برفض الترشيح أكثر من مرة وغير جادين للعمل الحكومي، بهدف مزيد من دعم الباحثين عن عمل لشغل احتياجات الجهات الحكومية.



وقالت إن الديوان يبحث الضوابط والمعايير القانونية لتطبيق آلية على رافضي الترشيح أكثر من مرة وغير الجادين بالعمل الحكومي، قد تكون وجود حد أقصى لمرات رفض الترشيح بصفة عامة أو خلال مدة زمنية معينة أو قد يتم التوصل إلى آلية تتضمن معايير أخرى لضمان الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل الجادين في التوظف.



وأوضحت أن إيجابيات هذه الآلية تتلخص في توفير فرص الترشيح للراغبين فعليا والتركيز على الأفراد الأكثر جدية واستعدادا للقيام بواجباتهم الوظيفية.



وأكدت: يهدف الديوان أيضا لرفع كفاءة التشجيع بالالتزام والمسؤولية ومساندة المسجلين الجادين ومساعدتهم في أخذ الترشح بجدية وعدم التكدس إلا إذا كانوا ملتزمين بقبول العمل.



وتطرقت المصادر إلى ميزة أخرى وهي تقليل الهدر في الوقت وجهود القطاعات المختصة، وذلك من خلال منع تكرار الترشيحات لغير الجادين، والتي تساعد في توفير الجهود الإدارية والموارد المالية المستخدمة في عمليات الفرز والاختيار سواء من جانب ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الحكومية.



وذكرت أنه في حالة المضي قدما والعمل بهذه الآلية فسيتم توفير الفرص الوظيفية للمزيد من دعم الباحثين عن عمل وتعزيز إتاحة المجال للمواطنين الجدد المؤهلين للمشاركة في العمل الحكومي وشغل الاحتياجات الوظيفية الفعلية للجهات الحكومية، بدلا من تكرار المحاولات مع غير الجادين فضلا عن تحسين صورة المؤسسات الحكومية من خلال اختيار المرشحين المناسبين والجادين، مما يعزز الثقة العامة في أداء القطاع الحكومي وتقليل قوائم الرافضين والمرفوضين.