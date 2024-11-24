بشرى شعبان



انتهت هيئة شؤون ذوي الإعاقة من تطوير العمل بالبرامج المستحدثة لتصبح كل إجراءات القطاع التعليمي في الهيئة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونية.



وكشفت نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف أفنان الحسيني عن انطلاق العمل بالتطبيق الإلكتروني الجديد في القطاع التعليمي والتأهيلي.



وقالت في تصريح لـ «الأنباء» إنه بعد انتهاء الهيئة من تطوير العمل بالبرامج المستحدثة بموجبها أصبحت كل إجراءات القطاع التعليمي إلكترونية بالكامل، مشيرة إلى أن متابعة كل ملفات الطلبة المسجلين في المدارس والمراكز التأهيلية والمؤسسات ودور الحضانات العاملة التي تقع تحت مظلة الهيئة متاحة للمتابعة الآلية من قبل الجهة دون حاجة للمراجعات الشخصية.



وأوضحت الحسيني ان الهيئة ستباشر توزيع «اليوزر» الخاص على الجهات التعليمية التابعة لها بحيث تسمح لها بالاطلاع على ملفات الطلبة المسجلين لديهم بشكل مباشر وإجراء أي تحديث للبيانات بشكل فوري، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الهيئة بالتحول الرقمي الكامل لتخفيف الأعباء عن المراجعين سواء الطلبة أو أصحاب المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة د.أمثال الحويلة في العمل لإنجاز التحول الرقمي.