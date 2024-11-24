أعلنت وزارة الإعلام أنها أطلقت فعاليات «ليالي 51» الحدث الأول من نوعه لمنصتها الرقمية «51» والتي ستقام في عدد من المناطق السياحية بالكويت في إطار تعزيز تجربة الجمهور مع هذه المنصة. وقال رئيس اللجنة التنسيقية الخاصة بالمنصة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي لـ «كونا» أمس، إن أول فعالية أقامتها المنصة بدأت الجمعة ضمن مشروع «المكشات 3» الذي تقيمه وزارة الشؤون الاجتماعية وسط حضور جماهيري تجاوز أربعة آلاف شخص. وأوضح العازمي أن الفعاليات ستتواصل في موقع «مكشات» للأسابيع المقبلة كي يستمتع فيها أكبر عدد ممكن من الرواد ثم تنتقل إلى أماكن مختلفة كل أسبوع ومنها منطقة المباركية وعدد من المجمعات التجارية.



وأفاد بأن هذه الفعالية والفعاليات التي تليها تأتي في سياق خطة تسويقية تعكس تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وقد صممت بالتعاون بين فريقي الوزارة وشركة «أوريدو للاتصالات» المالكة للشركة المشغلة للمنصة «فاست للاتصالات». وذكر أن الوزارة بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومتابعة من وكيل الوزارة د.ناصر محيسن تسعى من خلال «منصة 51» إلى نقل الإرث الوطني وتقديمه بأفضل صورة ممكنة ليحاكي الحاضر والمستقبل وتسخير إمكاناتها كافة من خلال قطاعاتها البرامجية المختلفة لإحياء الماضي وإعادة تقديمه للجمهور بطرق مبتكرة ومباشرة تضمن تفاعلهم وتعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية.وأكد العازمي أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الإعلام في تعزيز الثقافة الوطنية ونقل التراث إلى العالم الرقمي وفق استراتيجية الوزارة في مسعى منها لأن تكون «منصة 51» نافذة متجددة تبرز من خلالها دولة الكويت إرثها الفني والثقافي وتقدم محتوى ثريا يلهم الأجيال ويواكب تطلعات العصر.



وقال إنه مع إطلاق «ليالي 51» تأمل وزارة الإعلام وشركاؤها تعزيز تجربة الجمهور مع المنصة كمصدر رقمي يعكس الهوية الثقافية والفنية للكويت كما تعكس هذه الفعاليات التزام الوزارة بتطوير أدواتها الإعلامية لتظل جسرا يصل بين ماضي الكويت وحاضرها ومستقبلها.



من جهته، أكد مدير العلاقات الاستراتيجية والابتكار في شركة «أوريدو» ناصر العرفج في تصريح مماثل لـ «كونا» أن الشركة عملت جنبا إلى جنب مع فريق وزارة الإعلام لوضع استراتيجية تسويقية تهدف إلى إيصال «منصة 51» إلى الجمهور من خلال فعاليات ثقافية وفنية مبتكرة.