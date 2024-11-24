نظم سلاح الدفاع الجوي في الجيش فعالية «يوم التخضير» تحت رعاية آمر السلاح اللواء الركن خالد الشريعان، حيث استهدفت الفعالية زراعة 1500 شتلة وتوزيع 3000 شتلة على مختلف الوحدات بمشاركة منتسبي السلاح من ضباط وضباط الصف وأفراد.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دولة الكويت الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت الوزارة ان هذه المبادرة تأتي أيضا بهدف زيادة الرقعة الخضراء في مختلف معسكرات ووحدات الجيش الكويتي، مما يثمر تحسين البيئة وخلق أجواء إيجابية وصحية للعمل.