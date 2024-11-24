محمد الدشيش



شيّعت الكويت أمس شهيد الواجب وكيل ضابط عبدالله إبراهيم الفارسي بمقبرة الصليبخات بعدما وافته المنية الجمعة اثناء قيامه بأداء واجبه في التعامل مع حريق. وتقدم جموع المشيعين رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي وكبار القيادات في قوة الإطفاء العام وعدد كبير من الضباط والأفراد وحشد من المواطنين والمقيمين. ونقل اللواء الرومي تعازي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى أسرة شهيد الواجب عبدالله الفارسي، مؤكدا أنه قام بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص.



وقال الرومي عقب انتهاء مراسم التشييع «تراب الكويت احتضن شهيدا من خيرة أبنائها الذين ضحوا بالغالي وجادوا بالروح من أجل ترابها الطاهر»، مضيفا نشعر بالفخر والاعتزاز لما قدمه الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يرحم الشهيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



وكانت قوة الاطفاء نعت الشهيد في بيان قالت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، ببالغ الحزن والأسى ينعى معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وكافة منتسبي قوة الإطفاء العام من عسكريين ومدنيين المغفور له بإذن الله تعالى، الشهيد وكيل ضابط عبدالله ابراهيم الفارسي، طيب الله ثراه من منتسبي قوة الإطفاء العام، والذي وافته المنية مساء الجمعة أثناء أداء واجبه الوطني في مكافحة حريق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).