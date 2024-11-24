يطلق لولو هايبر ماركت، الاسم المرادف للقيمة والجودة الاستثنائية، رسميا أكبر مهرجان سنوي للتخفيضات، «سوبر فرايداي»، كجزء من احتفالات الكويت بـ«الجمعة السوداء» مع تخفيضات مذهلة تصل إلى 70% على العديد من الفئات، ومجموعة من الأنشطة الممتعة، يعد هذا الحدث الضخم بوضع معايير جديدة للتسوق التوفير في البلاد.



وانطلق العرض رسميا في 20 نوفمبر بجميع فروع لولو، مما يمنح العملاء فرصة مبكرة للاستمتاع بتوفير مذهل وتم إطلاق الحدث في 21 نوفمبر في فرع لولو القرين بحضور مشاهير الكويت البارزين وإدارة لولو الكويت العليا ويسمح الافتتاح لأسبوعين من العروض والمفاجآت غير المتوقعة من صفقات العلامات التجارية الكبرى إلى العروض الحصرية داخل المتجر، «سوبر فرايداي» هو المكان الذي تلتقي فيه القيمة والإثارة.



ويمكن للمتسوقين توقع تخفيضات استثنائية على مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الإلكترونيات مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب ومنتجات التجميل والأزياء والاكسسوارات والأجهزة المنزلية والعطور والألعاب والبقالة. ويعد «سوبر فرايداي» بشيء للجميع بأسعار رائعة، حيث تتوافر أسعار لم تكن متوقعة حتى للعلامات التجارية الشهيرة، مما يجعل هذه الفرصة المثالية لترقية أجهزتك أو ملابسك أو مستلزمات منزلك، بالإضافة إلى التخفيضات المذهلة، يرتقي التاجر بتجربة التسوق إلى مستوى جديد مع مزايا إضافية مثل التوصيل المجاني وضمانات ممتدة والتركيب المجاني وخطط الدفع بالتقسيط المرنة على مشتريات محددة، سواء كنت تتسوق في المتجر أو عبر الإنترنت.



وإلى جانب التخفيضات، يضفي «سوبر فرايداي» الإثارة على رحلات التسوق من خلال فرص المشاركة في العروض المباشرة، أو تجربة حظك في مسابقة «دوران العجلة»، أو الفوز الكبير في تحدي «الصندوق الغامض» متاح للعملاء الذين ينفقون 50 دينارا أو أكثر.



استمتع «بعجائب اليوم الواحد» «One Day Wonders»، حيث تعرض صفقات فلاش التي تنفد بسرعة، و«بيع نهاية الموسم»، حيث تتوافر الضروريات الموسمية بأسعار لا تقبل المنافسة. يمكن لعشاق التكنولوجيا الاستفادة من «البيع الرقمي»، الذي يوفر خصومات مذهلة على الإلكترونيات وإكسسوارات تكنولوجيا المعلومات، بينما يمكن للمتسوقين داخل المتجر استكشاف «العروض الحصرية» المليئة بالمفاجآت في أقرب فرع إليهم.