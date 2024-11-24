أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات الكويتية «stc» تعديل النظام الأساسي، حيث وافقت الجمعية على اعتماد تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساسي الخاصة بالسماح للشركة باستخدام أسهم الخزينة وذلك بهدف تشجيع الموظفين الحاليين على مواصلة التميز واستقطاب الكوادر ذات الكفاءة في السوق المحلي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المستدامة من أجل تعزيز بيئة العمل داخل الشركة.



كما يأتي هذا التعديل في إطار جهود الشركة لدعم وتحفيز كوادرها البشرية من خلال استحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين، وسيتم تنفيذ البرنامج بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، ومن ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.



وفي بيان لها، أكدت stc أن مجلس الإدارة يسعى من خلال هذا التعديل إلى تعزيز ارتباط الموظفين بأهداف الشركة، وتحفيزيهم من أجل مواصلة الإبداع والابتكار في مجالاتهم المختلفة، ما يعكس حرص الشركة على تعزيز ولاء موظفيها وجذب الكوادر والكفاءات المتميزين. كما تأتي هذه التعديلات تماشيا مع رؤية الشركة بشأن تطوير سياسات الموارد البشرية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز بيئة العمل.



وأشارت stc إلى أن هذا النظام الجديد سيوفر للموظفين فرصة امتلاك جزء من أسهم الشركة، ما يخلق شراكة استراتيجية بين الشركة وموظفيها وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق أهداف النمو المستدام وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة، الأمر الذي يعود بالمنفعة على جميع أصحاب المصلحة من الموظفين والمساهمين وكذلك العملاء.



هذا، وقد أعلنت شركة الاتصالات الكويتية بيان لها في بورصة الكويت بقرار جمعيتها العمومية غير العادية والذي سيجيز للشركة استخدام أسهم الخزينة، واستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الذي يعده مجلس الإدارة، كما يتضمن النص بيع أو منح موظفي الشركة كل أو جزء من أسهمها ضمن برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين، وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على ذلك.



وفي سياق متصل، أعلنت stc مؤخرا عن حصولها على المركز الأول كصاحب العمل المثالي في الكويت واعتبارها الخيار المفضل للموظفين في مجالات الهندسة تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحسب بحث مخصص أجرته مؤسسة يونيفيرسوم مؤخرا، يعد هذا الاعتراف بمثابة شهادة تقدير على نهج شركة الاتصالات الكويتية المتطور في تعزيز بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة.