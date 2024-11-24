

وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية مع شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) والتي تتيح للناقل الوطني للكويت بيع تذاكر رحلات قطار الحرمين السريع للعملاء الكرام، حيث سيتم تفعيل الخدمة في الفترة المقبلة بداية لحملات الحج والعمرة ومن ثم للأفراد، كما تأتي الاتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهما والارتقاء بخدمات المسافرين تسهيلا لرحلاتهم بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



هذا، وقام بتوقيع المذكرة من جانب الخطوط الجوية الكويتية رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان، ومن جانب الخطوط الحديدية السعودية الرئيس التنفيذي م.بشار بن خالد المالك، وحضر حفل التوقيع عدد من مسؤولي الشركتين.



وعلى هامش حفل التوقيع، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم توقيع اتفاقية مع أحد أهم الشركات في المنطقة وهي شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، حيث إن هذا التعاون المشترك سيعزز من خدمات الخطوط الجوية الكويتية المقدمة لعملائها الكرام، كما سيدعم هذا التعاون خطط الناقل الوطني في طرح مزيد من الخيارات للركاب لتسهيل سفرهم عبر منحهم إضافات جديدة خاصة لزوار بيت الله الحرام والمدينة المنورة».



وأضاف الفقعان قائلا: «ستسهم هذه الاتفاقية في التسويق التجاري والترويج لخدمات الخطوط الجوية الكويتية، كذلك توفير مواقع للخطوط الجوية الكويتية لتقديم خدماتها بمحطات قطار الحرمين السريع وإتاحة بيع تذاكر رحلات قطار الحرمين السريع عن طريق الخطوط الجوية الكويتية، وأخيرا الربط الإلكتروني بين نظامي حجوزات قطار الحرمين السريع والخطوط الجوية الكويتية، الأمر الذي سيسهل على المسافر الكريم إنهاء كافة حجوزاته وإجراءاته بكل مرونة وانسيابية».



واختتم الفقعان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستعزز من عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتنميتها فيما يعود بالفائدة على الجميع، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان للرئيس التنفيذي الخطوط الحديدية السعودية م.بشار بن خالد المالك وكلا الفريقين على جهودهم في إنجاح هذه الاتفاقية.