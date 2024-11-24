تجلط الدم وعوامل الخطر



مرض تجلط الدم غالبـــا مــا يـطـلق عليه بـ «القاتل الصامت». وأخطر تجلط دم هو الذي يحصل في الشرايين لأنه يؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، ولحسن الحظ لا يهدد حياة الأشخاص الذين لديهم أوعية دموية سليمة، ولكن بصورة عامة خطره كبير. وهناك عوامل خطر رئيسية ابرزها:



الوزن الزائد، التدخين، العلاج بالهرمونات البديلة، داء السكري، سوء التغذية، عوامل وراثية، الشيخوخة، الحمل، تصلب الشرايين. ويشير الأطباء إلى أن الخطر الرئيسي في هذه القائمة هو تصلب الشرايين. فما الذي يمكن عمله لمنع انفصال جلطة دموية فجأة يمكن أن تضع حدا لمستقبل الشخص؟



الجواب: لا حاجة للخوف حتى إذا كان الشخص معرضا للخطر لأن علم الصيدلة تقدم خطوات كبيرة للأمام في علاج تجلط الدم. والشيء الرئيسي هو اختيار نظام العلاج بشكل فردي. لكن من الأفضل الوقاية وعدم السماح بتطور تصلب الشرايين.



ومن أجل الوقاية هناك إجراء بسيط في متناول الجميع له فعالية عالية. الشيء الرئيسي هنا هو اتباع نمط حياة صحي والإقلاع عن العادات السيئة واتباع نظام غذائي صحي.



المصدر: «فيستي. رو»