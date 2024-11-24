

عبدالحميد الخطيب



بدأ فريق المسلسل الخليجي الدرامي الرومانسي «حتى مطلع الحب - حكاية زينة» تصوير أولى مشاهد العمل في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.



وفي هذا الصدد، كشفت الفنانة شيماء سبت عن مشاركتها في بطولة المسلسل، وإلى جانبها شقيقتها الفنانة شيلاء سبت، وذلك ضمن طاقم عمل متميز يضم كوكبة من نجوم الكويت والخليج، مثل: جاسم النبهان، ليلى السلمان، عبدالله الطليحي، عبدالله التركماني، غادة الزدجالي، طارق النفيسي، طارق الحربي، علياء الشمري، لبنى عبدالعزيز، مهند بخيت، وغيرهم، والعمل من تأليف: مريم الزعابي، ويجري تصويره حاليا تحت قيادة المخرج سامي العلمي.