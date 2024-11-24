

يشارك وفد الأولمبياد الخاص الكويتي في معسكر ودورة تدريبية إقليمية لإعداد المدربين الدوليين برياضات الجري على الثلج وتزلج اختراق الضاحية بتنظيم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 22 إلى 25 الجاري بالقاهرة ضمن الاستعدادات لدورة الأولمبياد الخاص العالمية الشتوية في مدينة تورينو بإيطاليا في مارس 2025.



وقال أمين السر المساعد لنادي الطموح الرياضي الممثل الرسمي للأولمبياد الخاص الكويتي فهد السهلي قبيل المغادرة ان المعسكر الذي يضم رياضيين ومدربين من 22 دولة يهدف إلى تطوير المهارات التدريبية وتأهيل الكوادر لقيادة التدريبات على مستوى عالمي، مضيفا أن المعسكر يعد فرصة لصقل القدرات وتناقل الخبرات بين الرياضيين المشاركين، لاسيما مع استعداد لمسابقات الألعاب العالمية الشتوية المقبلة.



وأكد حرص الأولمبياد الخاص الكويتي على تهيئة الرياضيين والأجهزة الفنية لخوض منافسات الملتقى العالمي وتقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الكويتية، مشددا على مواصلة التألق والحضور العالمي الذي حققه أبطال الكويت بدورة الألعاب العالمية التي أقيمت في برلين عام 2023 وحققوا خلالها 21 ميدالية متنوعة باسم البلاد.



وأوضح أن البرنامج التدريبي للرياضيين بدأ قبل شهرين بتدريبات اللياقة البدنية أعقبتها تدريبات عملية بمقر النادي البحري الرياضي، مبينا أن الكويت ستشارك في الدورة بثلاثة رياضيين بمنافسات «سنو شوينج» و«كروس كانتري».