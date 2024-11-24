

يعقوب العوضي



فاز برقان على اليرموك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن منافسات بطولة اتحاد الكرة الطائرة والمقامة على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع برقان رصيده بذلك إلى 9 نقاط، محتلا المركز الثالث، بينما بقي اليرموك بلا نقاط.



وفي لقاء آخر، فاز القادسية بالنتيجة نفسها على الصليبخات، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، محتلا وصافة الترتيب العام، بينما بقي الصليبخات على رصيده السابق بـ 3 نقاط.



ويلتقي غدا الكويت مع اليرموك في الـ5 مساء، بينما يلعب العربي مع برقان في الـ7