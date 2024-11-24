

إبراهيم مطر



توج لاعب العربي عيسى النجادة بلقب بطولة الاتحاد الـ 17 للاسكواش فردي تحت 15 سنة بفوزه المستحق على لاعب القرين أحمد رانجين 3-0، حيث ظهر النجادة بمستوى لافت سيطر خلاله على مجريات الأشواط الثلاثة، وجاء لاعب خيطان صالح الكندري في المركز الثالث بفوزه على لاعب القرين سلمان الصالح 3-1.



وفي فئة تحت 11 سنة حصل لاعب خيطان فهد جول على المركز الأول بفوزه على زميله صقر الكندري 3-0، وجاء لاعب الكويت عبدالعزيز المسبحي ثالثا بعد تغلبه على لاعب القرين محمد حسن بلال بنتيجة 3-1. أما في فئة تحت 19، وبعد مباراة ماراثونية مثيرة وممتعة استطاع لاعب القرين خالد الفوزان نيل لقب البطولة بفوزه على زميله عبدالله هاني 3-2 في لقاء استمتع به الحضور في الملعب الزجاجي، قدم خلاله اللاعبان لمحات فنية نالت استحسان الحضور.

وقد أدار المباراة الحكمان طارق العويش وداود الرقم، فيما حقق لاعب خيطان قدير جول المركز الثالث بعد تغلبه علي لاعب القرين فهد الغيص 3-0. هذا، وانطلقت أمس منافسات فئات الرجال وتحت 17 و13 سنة على ملاعب الاتحاد في جنوب السرة، والتي ستختتم الخميس المقبل بتتويج جميع اللاعبين الفائقين في جميع الفئات بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومديري اللعبة بالأندية.