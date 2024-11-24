

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



تحت شعار «لا وقت للراحة»، عقدت اللجنة الفنية باتحاد الكرة اجتماعا مع الجهازين الإداري والفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، وذلك لوضع خطة إعداد «الأزرق» كاملة حتى موعد انطلاق «خليجي زين 26»، حيث من المقرر أن تستأنف التدريبات من دون لاعبي القادسية والكويت اللذين يشاركان خارجيا.



وقال نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية أسامة حسين إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا في الساعة الخامسة من مساء اليوم لمناقشة القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني الأول.



‏وأضاف حسين أن القائمة، التي سيختارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، ستغادر إلى معسكر «الأزرق» في الدوحة يوم 28 الجاري لمدة أسبوعين، استعدادا للمشاركة في «خليجي زين 26»، التي ستقام في البلاد خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبلين.



وسيغادر وفد منتخبنا الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة في البداية من دون لاعبي «الأصفر» الذين تنتظرهم مشاركة أمام فريق الرفاع البحريني ذهابا وإيابا في 27 الجاري و4 ديسمبر المقبل بدوري أبطال الخليج، حيث يسعى من خلالهما إلى إنعاش آماله للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بينما يواجه «الأبيض» ناساف الأوزبكي في 27 الجاري ولديه بصيص أمل، فهو بحاجة للفوز ولاشي غيره بمواجهة الأربعاء المقبل، مع أمل خسارة شباب الأهلي الإماراتي من حسين أربد الأردني لكي يدخل الجولة الأخيرة أمام الحسين أربد المقررة 4 ديسمبر ولديه أمل في التأهل، أما في حالة تعثره أمام «ناساف» فإن لاعبيه سينضمون الى معسكر الدوحة مباشرة لعدم وجود أمل في بلوغ الدور الثاني.



وسيخوض «الأزرق» 3 وديات خلال معسكره، وذلك أمام منتخبات سورية ولبنان واليمن استعدادا لخوض غمار منافسات «خليجي زين 26»، والذي سيستهل فيها مشواره على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى بمواجهة المنتخب العماني في 21 ديسمبر يعقبه لقاء الإمارات في 24 منه، وأخيرا مع قطر في 27 الشهر المقبل.



الأولمبي تدرب أمس



من جهة أخرى، قال مدير منتخبنا الأولمبي تحت 23 عاما جراح العتيقي إن الجهاز الفني قرر استدعاء 51 لاعبا لقائمة «الأولمبي» من مواليد 2003 و2004 و2005 و2006، موضحا أن التدريبات انطلقت أمس وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.



وأشار العتيقي إلى أن المنتخب سيخوض عددا من المباريات الودية مع أندية محلية للوقوف على مستوى جهوزية جميع اللاعبين، مضيفا انه: سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تتدرب كل مجموعة وحدها، ومتمنيا أن يحقق هذا التجمع الأهداف التي وضعها الجهاز الفني.