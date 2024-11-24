

يحيى حميدان



يغادر وفد فريق الكرة بنادي الكويت البلاد اليوم متوجها إلى مدينة كارشي في أوزبكستان وذلك للقاء ناساف يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة «دوري أبطال آسيا 2».



وتستغرق الرحلة من البلاد إلى كارشي ما يقارب الـ19 ساعة وصولا لفندق الإقامة هناك.



ويغيب عن رحلة «الأبيض» إلى أوزبكستان لاعب الوسط الدولي رضا هاني وذلك لإصابته في العضلة الخلفية، حيث أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها استحالة مشاركته في المواجهة.



ولن يتمكن الكويت من تأدية أي حصة تدريبية اليوم بسبب طول مدة السفر، على أن يباشر تدريباته هناك غدا.



ومن المقرر أن يلتحق المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش بالوفد الكويتاوي هناك في أوزبكستان بعد أن توجه إلى بلاده في الايام الماضية لحضور جنازة والده وعدم وجود حجوزات في الوقت المناسب إلى البلاد من من مونتينغرو.