

أسفرت حملة أمنية شاملة في منطقة حولي، بقيادة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف واستمرت لأكثر من 4 ساعات في معظم ارجاء محافظة حولي عن تحرير 1540 مخالفة وضبط 28 مخالفا ومطلوبا ومتغيبا.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان الحملة الموسعة جاءت بمشاركة القطاعات الميدانية ممثلة بقطاع الأمن العام، وقطاع المرور والعمليات، وقطاع الأمن الخاص، إلى جانب دور فاعل للشرطة النسائية، مما أسهم في تعزيز فاعلية الحملة وتحقيق أهدافها الأمنية.



واضافت الوزارة ان الحملة اسفرت عن تحرير 1540 مخالفة مرورية، وضبط 15 وافدا مخالفا لقانون الإقامة والعمل و8 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض بينهم مطلوبان للتنفيذ الجنائي و5 وافدين مسجل بحقهم قضايا تغيب و4 أشخاص من دون إثبات وشخص بحوزته مواد يشتبه بأنها مسكرة. إلى جانب ضبط 11 مركبة ودراجة مطلوبة، وإحالة 7 مركبات ودراجات مخالفة إلى كراج حجز المركبات.



وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن والنظام العام، مع الاستمرار في ضبط المخالفين والمطلوبين لتوفير بيئة آمنة ومستقرة في جميع مناطق البلاد.