ابتكر طلاب هندسة سويديون تطبيقا للعائلات يهدف إلى تنظيم الأعمال المنزلية ومتابعتها بين أفراد العائلة، الذين بات بإمكانهم توزيع هذه المهام بشكل واضح وملموس.



وفكرة التطبيق بسيطة، فما على المستخدمين سوى إدخال المهام التي يختارونها فيه. ويمكن لأفراد الأسرة الآخرين بعد ذلك متابعة تقدمهم وإرسال «تذكير» لهم، إذا لم يتم إنجاز المهمة في الوقت المناسب.



وولدت فكرة التطبيق قبل عام عندما سئم والد طالب الهندسة فيكتور فريدريكسون من تذكيره بترتيب غرفته وغسل ملابسه.



ويقول فريدريكسون البالغ 23 عاما لفرانس برس: «قال لي والدي ذات يوم لماذا لا تبتكر تطبيقا عن هذا الموضوع حتى لا أضطر لإزعاجك طوال الوقت بشأن غسل ملابسك». ويضيف: «أخذت حديثه بحرفيته وتحدثت إلى زميلي» ماركوس بالمان (23 سنة)، وابتكرنا التطبيق. ويوضح فريدريكسون أن الفكرة تكمن في تحويل الأعمال المنزلية إلى نظام مكافآت.



ويضيف: «كنا نريد تحقيق انسجام أسري ومعالجة المشاكل التي تواجهها كل أسرة تقريبا بشكل يومي».



ويتيح التطبيق الذي أطلق رسميا في أوائل سبتمبر الماضي، لأفراد الأسرة إظهار تقديرهم عندما يكمل شخص ما مهمة معينة.



ومن أوائل مستخدمي التطبيق الجديد، ماركو (40 عاما) ونيها (37 عاما) سارسيفيتش، وهما زوجان من أصحاب الأعمال يعيشان في منطقة «تابي» الثرية في ضواحي ستوكهولم ولهما ولدان صغيــران عمرهمــا 3 و4 سنوات.