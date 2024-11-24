

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قرارا بتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وجاء في القرار:



مادة أولى



يستبدل بنص (المادة 1 / فقرة أولى) من القرار رقم 2 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:



مادة (1/ فقرة أولى): تشكل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التالية أسماؤهم:



٭ د.خالد عامر العجمي - رئيسا.



٭ لواء ركن فراس عادل يوسف الشاهين.



٭ عقيد حقوقي محمد مبارك محمد العماري.



٭ محمد عبدالمحسن سليمان الأحمد.



٭ عبدالعزيز ماطر سهو العازمي.



مادة ثانية



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



ونص القرار الثاني على تعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وجاء فيه:



مادة 1



يستبدل بنصي المادتين 1 و8 من القرار رقم 5 لسنة 2017 المشار اليه النصان الآتيان:



(مادة 1): تشكل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من:



٭ خالد يوسف إبراهيم الهاجري - رئيسا.



٭ سليمان داود سليمان الغنيم - نائبا للرئيس.



٭ مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضوا.



٭ عبدالله أسامة فهد الجارالله - عضوا.



(مادة 8): تكون مكافأة حضور جلسات لجنة الاستثمار بواقع 500 دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز ألفي دينار سنويا. وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية».



مادة 2



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.