

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



شهد انطلاق الجولة العاشرة من الدوري القطري لكرة القدم، تحقيق «ريمونتادا»، في المباريات الثلاث التي أقيمت مساء أمس الأول والتي تميزت بتقلبات دراماتيكية وحماس كبير في نتائج المباريات، فعلى ملعب نادي الخور، واصل السد تألقه بفوز كبير على مضيفه الخور 5-2، إذ افتتح الخور التسجيل مبكرا عن طريق البرتغالي روبين سيميدو والجزائري سفيان هني في الدقيقتين (3 و8)، إلا أن السد رد بخماسية تناوب على تسجيلها أحمد سهيل والمغربي رومان سايس وأكرم عفيف (هدفين) والإسباني كريستو غونزاليس، وبهذا الانتصار، رفع السد رصيده إلى 21 نقطة احتل بها المركز الثاني بينما ظل الخور في قاع الترتيب بـ4 نقاط فقط.



وفي مباراة أخرى، قلب الغرافة تأخره بهدف أمام الوكرة إلى فوز مثير 3-1، حيث تقدم الوكرة أولا عبر ريكاردو غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة (20)، لكن الغرافة عاد بقوة وسجل ثلاثية حملت توقيع أحمد الجانحي والإسباني خوسيلو وهدف عكسي من لوكاس مينديز، وبهذا الانتصار رفع الغرافة رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد الوكرة عند 14 نقطة في المركز الخامس.



أما المواجهة الثالثة، فقد شهدت «ريمونتادا» أخرى حيث حقق الشمال فوزا مثيرا على الريان 2-1، فبعد أن تقدم الريان عن طريق روجر غيديس في الدقيقة (45+2)، عادل الشمال الكفة عبر محمد النعيمي في الدقيقة (83)، ثم أحرز المغربي يونس بلهندة هدف الفوز القاتل في الدقيقة (90+7)، وبهذا الفوز، رفع الشمال رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الريان عند 10 نقاط في المركز الثامن.



وفي سياق آخر، أعلن النادي العربي عن تعرض نجمه الإيطالي ماركو فيراتي لإصابة عضلية على مستوى الساق، ما سيجعله يغيب عن لقاء الاتفاق السعودي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال الخليج في نسخته الـ31 والتي ستقام مساء 27 الجاري على ستاد الثمامة في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي القادسية والرفاع البحريني.



وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات أظهرت حاجة اللاعب للابتعاد عن الملاعب مدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.



وكان فيراتي قد خاض 8 مباريات في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.