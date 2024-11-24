

القاهرة ـ محمد سامي



رفض المدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر حصول لاعبي الفريق على راحة من التدريبات، وذلك بعد الخروج بالتعادل 1-1 مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، وضياع أكثر من فرصة سهلة ومحققة للتسجيل وحسم اللقاء ومنها ضربة جزاء في الشوط الأول، حيث كانت البداية برفض مغادرة اللاعبين إلى منازلهم عقب انتهاء اللقاء وقام باصطحاب الفريق إلى ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة للاجتماع معهم ومناقشة أسباب ضياع الفوز والأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة.



وعقب اللقاء، قال كولر إن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام الاتحاد ولم يستغل الفرص التي أتيحت له، مؤكدا أن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص في الشق ‏الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب، بينما استغل الاتحاد خطأ دفاعيا وحيدا وسجل هدف التعادل.‏



وفقد الأهلي أول نقطتين في حملة دفاعه عن درع الدوري، حيث سجل له عمرو السولية في الدقيقة (68 من ركلة جزاء أيضا)، فيما خطف الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة (87) عن طريق بيكالي فان ديرك، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع ناديي الاتحاد وبيراميدز الذي اقتنص فوزا على حساب البنك الأهلي بعد تألق الوافد الجديد النيجيري القادم من سيراميكا كليوباترا صديق إيجولا بتسجيل ثنائية في الدقيقتين (53 و74) لينتهى اللقاء 3-1، بينما توقف رصيد البنك الأهلي بقيادة مدربه طارق مصطفى عند نقطة واحدة في المركز الـ17 (قبل الأخير)، فيما حقق فاركو فوزا مثيرا على حساب ضيفه إنبي 4-3 رافعا رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة.



ومن المقرر أن يبدأ الأهلي وبيراميدز الاستعداد سريعا لانطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي حامل اللقب ضيفه استاد أبيدجان الإيفواري الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في الـ7.00 مساء بتوقيت الكويت، فيما يستضيف «السماوى» في ذات الوقت فريق ساغرادا اسبرانزا الانغولى في أولى مباريات المجموعة الرابعة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.



وتختتم منافسات الجولة الثالثة اليوم بثلاث مباريات أولاها في الـ6.00 مساء بين الإسماعيلي وبتروجيت، ثم في الـ9.00 يلعب سيراميكا كليوباترا مع مضيفه حرس الحدود، وفي ذات الوقت يستضيف مودرن سبورت نظيره زد إف سي.