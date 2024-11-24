جهير معرفي: نقدم حلولاً تمويلية وقروضاً بفترة سداد حتى 5 سنوات لمساعــدة العملاء على شراء السيارة التي ترضي طموحاتهم

نُشــارك في العديد من المعارض المتخصصة بالسيارات للتفاعل مع الزوار وتقديم عروض تمويلية حصرية لهم

نتواجد في 20 وكالة سيارات لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم



يشكل قطاع السيارات أهمية قصوى لدى البنك الأهلي الكويتي الذي يحرص على تلبية احتياجات عملائه داخل السوق الكويتي، من خلال ابتكار العديد من العروض الحصرية والحلول التمويلية بالتعاون مع وكالات السيارات في دولة الكويت، والتي تجعل من إمكانية شراء سيارة أحلامهم ممكنة.



ويعمل البنك الأهلي الكويتي على تقديم عروض جديدة باستمرار لتمويل شراء السيارات بالتعاون مع عدد كبير من الوكلاء في السوق المحلي، ما يسهم في تعزيز النشاط في القطاع ويحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. ويقدم البنك تسهيلات ائتمانية متنوعة ويحرص على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية واحتياجات العملاء بما يسهم في زيادة ثقتهم ورضاهم وجذبهم لاختياره كشريك مصرفي مفضل لهم داخل دولة الكويت.



وبهذه المناسبة، صرحت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي «يعمل البنك الأهلي الكويتي باستمرار على عقد شراكات مع وكالات السيارات في السوق المحلي، من أجل تقديم عروض حصرية تساعد العملاء على شراء السيارات بمزايا وأسعار استثنائية، والحصول على أفضل مزايا وخدمات ما بعد البيع، انطلاقا من دوره كمؤسسة مصرفية عريقة ورائدة في السوق الكويتي تسعى باستمرار إلى تعزيز موقعها التنافسي والارتقاء بأدائها على مختلف المستويات».



وذكرت معرفي أن موظفي البنك الأهلي الكويتي يتواجدون لدى 20 وكالة سيارات، لافتة إلى أنهم على استعداد تام لخدمة العملاء والرد على مختلف استفساراتهم.



وأوضحت أن البنك الأهلي الكويتي يقدم قروضا وحلولا تمويلية خاصة لشراء السيارات بحد أقصى 25 ألف دينار لفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، لتلبية احتياجات عملائه التمويلية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم في إطار دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة ورائدة في السوق المحلي.



Auto World Show



يشارك البنك في العديد من المعارض المتخصصة بالسيارات على مدار العام، ما يعزز التفاعل مع الجمهور ولقاء المتخصصين والمسؤولين في القطاع للاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال عمليات البيع والشراء، وسبل مواجهة التحديات وتطوير آليات استقطاب العملاء، وفي هذا الصدد ذكرت معرفي أن البنك الأهلي الكويتي تواجد مؤخرا وللسنة الثانية على التوالي في معرض Auto World Show وهو أكبر تجمع للسيارات في دولة الكويت.



وأفادت معرفي بأن المشاركة في مثل هذه المعارض تسهم في تعزيز تواصل البنك الأهلي الكويتي مع عملائه وتوطيد العلاقات مع عشاق السيارات في الكويت من أجل تقديم أفضل العروض لهم، الأمر الذي يرفع مستوى رضاهم عن الحلول التي يقدمها لهم. وأوضحت أن موظفي البنك الأهلي الكويتي حريصون على الرد على مختلف استفسارات العملاء خلال زيارتهم للجناح الخاص به في المعرض وتقديم النصائح المناسبة لوضعهم المالي وتحديد قيمة القرض الذي يمكنهم الحصول عليه، وتحديد المستندات المطلوبة لتقديم الطلب رسميا.



تجارب قيادة حصرية



يتعاون البنك مع بعض وكالات السيارات من أجل منح عملائه فرصة المشاركة في تجربة قيادة للسيارات الجديدة عند توفرها في السوق المحلي للتعرف على أبرز مزاياها وتقديم عروض حصرية لهم تساعدهم على شرائها سعيا لتمييزهم ونيل رضاهم باستمرار.



عروض جديدة



يقدم البنك الأهلي الكويتي عروضا مختلفة بالتعاون مع عدد من الوكالات ويتيح للعملاء الحصول على خصومات تصل إلى 750 دينارا، في الوقت نفسه يتعاون البنك الأهلي الكويتي مع شركة هوندا الغانم لتقديم خصومات مميزة تصل إلى 3000 دينار كويتي عند شراء موديلات «بايلوت» و«أوديسي» و«أكورد» وCRV وZRV وغيرها، ضمن التزامه بتقديم العديد من المزايا التي تسهم في تحقيق التميز الذي يسعى إليه العملاء، ويؤدي إلى الارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي الكويتي.



وأعربت معرفي عن امتنانها للثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي بين أوساط العملاء في السوق الكويتي، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد استمراره في مفاجأتهم وتلبية احتياجاتهم التمويلية والمصرفية، من خلال عقد المزيد من اتفاقيات التعاون مع وكالات السيارات لمساعدتهم على شراء سيارة أحلامهم بأسهل طريقة ممكنة.