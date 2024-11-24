مقصورة داخلية فسيحة مجهـزة بتقنيات متطورة تضمن راحـة استثنائية للسائقين والركاب

أحدث جيل من نظام تويوتا الهايبرد الكهربائي (THS) يعـزز الكفاءة ويرتقي بتجربة القيادة



أطلقت شركة محمد ناصر الساير وأولاده النسخة الأحدث من أفضل سيارة سيدان مبيعا في العالم كامري 2025. يتميز هذا الطراز بتصميم خارجي يشمل الانسيابية والأناقة والمظهر الرياضي، إلى جانب مقصورة داخلية رحبة عالية الجودة. تجمع تويوتا كامري الجديدة بين الأداء التفاعلي والتكنولوجيا المتطورة، ما يضمن للسائقين والركاب أقصى درجات الاستمتاع والراحة في كل رحلة.



ومنذ إطلاق مركبة تويوتا كامري لأول مرة في عام 1982، ومع التطورات المتواصلة على مدى تسعة أجيال، فقد حظيت بتقدير كبير من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم بفضل أدائها العالي وتصميمها الجذاب، فضلا عن جودتها وقيمتها المعروفة. وعززت المركبة حضورها القوي ضمن مركبات السيدان متوسطة الحجم، واحتلت مكانة خاصة في قلوب السائقين في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تقنياتها المتقدمة والسلسة في الوقت عينه، وتصميمها العصري، ونظام تويوتا الهايبرد الجديد كليا، تمنح تويوتا كامري مستوى عاليا من الفخامة يفوق التوقعات، ويعزز مكانتها الرائدة في فئتها.



وترتكز مركبة تويوتا كامري الجديدة على منصة «الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا» TNGA-K التي توفر صلابة ممتازة للهيكل وتحقق مركز ثقل منخفض بشكل يضمن تجربة قيادة تفاعلية. بالإضافة إلى ذلك تتميز المركبة بنظام تعليق وفرامل معاد تصميمه مع دعامات «ماكفرسون» MacPherson للعجلات الأمامية ونظام التعليق متعدد الوصلات للعجلات الخلفية، وتسهم المنصة في تعزيز مستويات الراحة والثبات، إلى جانب مزايا التحكم الفريدة، ما يمنح السائق قيادة مريحة ومميزة. كذلك، تمت إعادة ضبط نظام التعليق للاستجابة والتعامل السريع مع عناصر الطريق، ما يمنح الشعور بالحماس والراحة عند التعامل مع الطرق المتعرجة والمنعطفات.



القوة المحركة



ولتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقا، تأتي مركبة تويوتا كامري الجديدة مع خيارين من أنظمة الدفع، الأول: محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة تصل إلى 201 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع خاصية التغيير المباشر Direct-Shift. أما الخيار الثاني، فهو نظام «هايبرد» كهربائي يجمع بين محرك بنزين وموتورين كهربائيين يولدان معا قوة تصل إلى 184 حصانا و134 حصانا، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 227 حصانا. وتقترن هذه المنظومة بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي (e-CVT)، يمنح السائقين متعة قيادة لا محدودة.



تتميز مركبة تويوتا كامري الهايبرد الكهربائية الجديدة أيضا بالجيل الخامس والأحدث من أنظمة الهايبرد من شركة تويوتا (THS5)، الذي يتيح للمركبة الاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل كامل من دون أي استهلاك للوقود أو إصدار أية انبعاثات كربونية، أو من خلال استخدام الطاقة المتولدة من مجموعة محرك الوقود والموتورين الكهربائيين عاليي الأداء.



تعزز هذه المنظومة قوة المحرك والتسارع وتزيد مرونة القيادة مع المحافظة على كفاءة عالية لاستهلاك الوقود تبلغ 27.7 كم/ لتر. وقد زود نظام الهايبرد في تويوتا كامري الجديدة ببطاريات ليثيوم أيون توفر طاقة إضافية عبر حزمة أصغر وأخف وزنا، في حين تتم إعادة الشحن تلقائيا من خلال محرك البنزين أو أثناء الكبح، ما يلغي الحاجة تماما إلى الشحن الخارجي المعتاد في المركبات الأخرى، وبالتالي تقليل عدد الزيارات لمحطات الوقود، وتوفير تجربة قيادة مشابهة للمركبات التقليدية.



وتشمل المواصفات القياسية لكامري الجديدة عدة خيارات لأنماط القيادة، تتضمن النمط «العادي» و«الاقتصادي» و«الرياضي»، بالإضافة إلى نمط «القيادة الكهربائية» لسائقي المركبات الهايبرد الكهربائية، حيث تتيح هذه الخيارات للسائقين تجربة قيادة تتناغم مع رغبات واحتياجات كل منهم، ومختلف ظروف الطريق، وتمنحهم التوازن والثبات الذي يشعرهم بالرضا والرقي.



تصميم أنيق



وتتألق مركبة تويوتا كامري الجديدة بتصميم خارجي يجمع بين الأناقة والجاذبية والحيوية، ومقصورة داخلية غنية بالتقنيات والميزات لتقديم تجربة قيادة تفاعلية واستثنائية. يتميز الجزء الأمامي من المركبة بتصميم جريء على شكل رأس المطرقة، يعززه شبك أمامي عريض يمنحها حضورا قويا وثابتا بطابع هجومي لافت. تضفي المصابيح الأمامية المبتكرة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء، والمصابيح الأمامية بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء متعددة العيون لمسة أنيقة، إلى جانب تحسين الرؤية الليلية بشكل ملحوظ. وقد تم تحسين التصميم الجانبي للمركبة من خلال فتحة تتيح دخول المزيد من الضوء في النهار، والجزء الأمامي المنخفض مما يساهم في تعزيز أناقتها. كما ينساب التصميم الخلفي ليكمل شكل رأس المطرقة مع مصابيح خلفية متكاملة وصادم منحوت بعناية، ليخلق مظهرا متكاملا وعالي الجودة.



السلامة في المقدمة



وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا كامري الجديدة. فيمكن للسائق والركاب الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام «تويوتا سيفتي سينس» المتطور، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم PSC المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من المركبات والمشاة والدراجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدرات وميزات أخرى، مثل: نظام دعم تجنب الاصطدام بالمركبات العابرة عند التقاطعات، ونظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام منع التسارع عند السرعات المنخفضة.



كذلك، يشتمل نظام «تويوتا سيفتي سينس» المتطور على نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي DRCC مع العديد من الميزات، منها ميزة الكشف المبكر عن المركبات، ونظام التحكم بإشارات الانعطاف TSC الذي يجعل التجاوز على الطرقات السريعة أكثر أمانا وسلاسة من خلال زيادة مبدئية في التسارع حال قيام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف. أما الميزة الأخرى، فهي نظام خفض السرعة على المنعطفات RSR الذي يحد من سرعة المركبة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارعا إضافيا عند الخروج منه. كما يستفيد السائقون من كل من نظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHB.



علاوة على ذلك، جهزت مركبة تويوتا كامري الجديدة بنظام مساعدة للخروج الآمن SEA الذي يستخدم نظام مراقبة النقطة العمياء BSM للمساعدة في الحد من وقوع الحوادث. ويعمل هذا النظام المبتكر من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف المركبة، إذ يقوم تلقائيا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك لتجنب الاصطدامات المحتملة (لا قدر الله). بالإضافة إلى PAM، VSC، تأتي مركبة تويوتا كامري الجديدة مزودة بمجموعة من مزايا السلامة الشاملة التي تؤمن أقصى درجات الحماية للركاب، على غرار ستة وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام فرامل الانتظار الكهروميكانيكية BH، ونظام مراقبة صف المركبة PAM، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح PKSB، ونظام كشف البيئة المحيطة عبر الكاميرا الخلفية (RCD)، ونظام التحكم في بدء القيادة DSC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

مقصورة تركز على السائق

تم تصميم المقصورة الداخلية لمركبة كامري الجديدة لتتجاوز التوقعات في كل من الشكل والشعور والاستخدام العملي. تركز المقصورة الداخلية على السائق، بالإضافة إلى لمسات مستوحاة من المركبات الرياضية، ما يمنح الركاب إحساسا بالتكامل والاحتواء. يجمع التصميم بين الراحة والعملية والفخامة، إذ تتميز المقصورة بمواد عالية الجودة، واللمسات المعدنية المتكاملة، وتصميم متناسق للمقاعد ولوحة العدادات والأبواب. تشمل خيارات التنجيد الجلد الناعم والأقمشة بألوان مختلفة لتتناغم مع المظهر الخارجي للمركبة. وتنساب الخطوط الأفقية للوحة القيادة نحو الأبواب، مما يحيط الركاب بإحساس من الاحتواء والراحة، بينما تندمج شاشة الوسائط المتعددة بشكل سلس لتوازن بين الأناقة والعملية.

يتميز التصميم الداخلي للمركبة بمظهر فريد تعززه مجموعة من الميزات المتقدمة التي تهدف إلى تحسين تجربة القيادة لجميع الركاب. تشمل هذه الميزات شاشة الوسائط المتعددة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع نظامي أجهزة الهواتف الذكية Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة ملونة للعدادات مقاس 12.3 بوصة أو عداد عرض ملون مقاس 7 بوصت، بالإضافة إلى نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، ومرآة رؤية خلفية رقمية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي JBL مكون من 9 مكبرات صوت أو نظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائيا، ومقاعد خلفية قابلة للتقسيم والإمالة بنسبة 60/40.