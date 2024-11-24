في حدث حضره العديد من كبار الزوار من نيسان الشرق الأوسط وممثلي الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وأكبر الشركات، تشرفت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، بالاحتفال بوصول الأيقونة نيسان باترول 2025 الجديد كليا، والذي يجسد نقلة نوعية في عالم سيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية واقتناء داخل دولة الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة.



بخطوط أنيقة ومتقاطعة مصممة لتستحضر إحساسا راقيا بالقوة والأناقة مع تصميم خارجي جريء متباين ثنائي اللون لنيسان باترول الجديد كليا، ومصابيح تحت الأبواب بتصميم أيقوني، احتضنت «باترول» التراث مع الشعار المضيء لعملاق نيسان الجديد كليا لتعزز قوة الرمز الأيقوني لإرث نيسان الممتد منذ عام 1951.



وقدم حفل الإطلاق، المذيع والمؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي سلمان النجادي، والذي أقيم في معرض نيسان البابطين في الري بعد العديد من التحسينات في المعرض لتواكب التطورات الحالية لشركة نيسان العالمية، حيث بدأ بالترحيب بالحضور الكرام، وبالحديث عن الإرث العريق لشركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، مع الشراكة الاستثنائية مع شركة نيسان موتورز لأكثر من 60 عاما في الكويت، حيث كانت نيسان البابطين أول من يطرح سيارة نيسان باترول العريقة في الشرق الأوسط. كما تحدث عن مواصفات الجيل السابع الجديد كليا لباترول 2025 بمحركها الحديثV6 Twin Turbo والذي يوفر 425 قوة حصانية وبناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.



وتتميز أيضا بنظام تبريد بيومتري وسماعات عالية الدقة من Klipsch. كما تتضمن ثماني مقاعد فخمة توفر مساحة واسعة قابلة لضبط كل مقعد على حدة بحسب التفضيلات الشخصية بتصميم مستوحى من العمارة اليابانية لراحة لا مثيل لها. وبفضل التصميم الداخلي الاستثنائي، توفر عملاق نيسان الجديد مقصورة فاخرة وأدوات تحكم مريحة ونظام معلومات وترفيه متقدم يحول كل رحلة إلى تجربة فريدة من نوعها.



وخلال حفل الإطلاق، تم تقديم عرض فني يتضمن أبياتا شعرية رائعة تصف جمال ومواصفات سيارة نيسان باترول بإرثها العريق، ومن ثم عرض تقديمي لبعض من الحركات الفنية للتراث الياباني تخلله تسليط الضوء على الباترول أثناء الكشف عنها من خلف شاشات عملاقة عرضت بعضا من مغامرات السيارة على أرض الكويت، في مشهد إبداعي يتوافق مع هيبة حضور باترول الجديد كليا، ليتم بعد ذلك استدعاء الحضور لاستكشاف السيارة عن قرب والتعرف على مواصفاتها من خلال تقديم أكثر من 7 سيارات معروضة بفئات مختلفة.



وفي كلمة ألقتها خلال حفل إطلاق باترول الجديد كليا والذي أقيم في مقر نيسان بالري، أعربت CTO مجموعة البابطين جيهان بو حمدان عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي حظي به حفل الافتتاح الذي حضره فريق نيسان الشرق الأوسط، وإدارة البابطين، وعملاء كبار الشخصيات، فضلا عن شركاء النجاح من شركات وبنوك ومؤسسات وكذلك ممثلو وسائل الإعلام الكرام.



وأضافت: نيسان باترول قصة لا تنتهي، إنها الأيقونة التي جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل، واليوم نكلل تاريخا عريقا دام لأكثر من سبعة عقود لنبدأ مستقبلا أفضل، حيث نحتفل معكم باستقبال التحفة الفنية من الجيل السابع للباترول في الكويت، والذي كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من تراثها على مدار أعوام طويلة، فله معنا في كل مكان وزمان ذكرى طيبة، فندعوكم لتعيشوا هذه التجربة المميزة.



كما تفضل عبد الإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لنيسان الشرق الأوسط ونيسان السعودية بإلقاء كلمته حيث قال: يسرني أن أرحب بالضيوف الكرام وعشاق باترول، لنشهد معا إطلاق نيسان باترول الجديد كليا في الكويت. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، التي عززت حضور نيسان في الكويت على مدار عقود. واليوم، لا نطلق مجرد سيارة جديدة، بل نرحب بأيقونة ذات إرث عريق، إنها باترول. هذه الأسطورة التي أصبحت جزءا من تراثنا وحضارتنا الخليجية. مع الجيل السابع الجديد كليا من نيسان باترول، ستشهدون تصميما جريئا وتقنيات متطورة وأداء قويا. وبجهودكم نحقق المزيد من النجاح.



ولم ينته الحدث إلى هنا، بل تم خلال حفل الإطلاق توزيع جوائز عالمية مرموقة، منها جائزة نيسان الشرق الأوسط المقدمة لشركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، تقديرا للجهود المبذولة والأداء الاستثنائي خلال العام المالي 2023 وجائزة نيسان العالمية ضمن فئة الوكلاء للسنة المالية 2023. فتعد هذه الجوائز دليلا على الالتزام بالتميز الذي تسعى له شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين في كل إنجاز جديد لتطوير تجربة العملاء وتقديم أفضل خدمات البيع وخدمات ما بعد البيع.