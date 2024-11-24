

كشفت «جي إم سي» عن الشاحنة متوسطة الحجم جي إم سي كانيون (GMC Canyon)، والمقرر أن تنضم إلى مجموعة الطرازات المتوافرة في الشرق الأوسط للمرة الأولى على الإطلاق، وهي ستأتي حصريا بفئة تجهيزات AT4X. وتتألق هذه البيك-أب القوية عبر شكل خارجي متطور وعصري مع وقفة عريضة وعالية مرفوعة قياسيا من المصنع، وهي تحوي باقة راقية من التقنيات المتطورة مع تصميم داخلي محدث. وبالتالي، فإن جي إم سي كانيون يتميز بكونه مصنوعا من الأساس كي يتعامل بكفاءة مع أي نوع من التضاريس.



وتمت هندسة «جي إم سي كانيون AT4X» الجديد كليا عن قصد كي يكون شاحنة بيك-أب متوسطة الحجم راقية للدروب الوعرة ولا تساوم مطلقا على أي شيء. وهو يوفر تجهيزات فعلية للدروب الوعرة وتقنيات متطورة لمنح أعلى مستويات القدرات والملاءمة - وذلك مهما كانت الوجهة.



ويتمتع «كانيون AT4X» بمسافة عريضة جدا بين العجلات وهو مرفوع من المصنع لأجل الارتقاء بمستويات الأداء والقدرات على الدروب الوعرة. ويأتي «كانيون AT4X» مزودا قياسيا بإطارات حجم 33 بوصة للدروب الموحلة، وممتصات صدمات من نوع Multimatic DSSV، وأقفال أمامية وخلفية إلكترونية، وألواح حماية سفلية تحت الهيكل، إضافة لوضعية قيادة Baja الحصرية بفئة تجهيزات AT4X.



أما مقصورة «كانيون AT4X» الداخلية فتتألق بنمط Ceramic White وObsidian Rush، وشاشة لمس مائلة قابلة للتخصيص حجم 11.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، ولوحة عدادات رقمية بالكامل حجم 11 بوصة. إضافة لهذا، تتوافر شاشة عرض منعكسة على الزجاج الأمامي حصرية من «جي إم سي»، وكذلك نظام ترفيه صوتي مع سبعة مكبرات من نوع Bose.



علاوة على هذا، سيوفر «كانيون AT4X» باقة Edition 1 التي تحوي:



٭ كاميرات تحت الهيكل تعرض مناظر أمامية وخلفية، وهي تأتي مع ميزة الغسيل



٭ مصدا أماميا للدروب الوعرة مع قضيب بنمط سفاري



٭ قضيب أضواء للدروب الوعرة ضمن الشبك الأمامي حجم 30 بوصة



٭ مرفاعا (ونشا) من COMEUP



٭ عجلات مع قابلية تركيب إطارات مثبتة ببراغي حجم 17 بوصة



٭ نظام سكك لأرضية الصندوق قابلا للتعديل



٭ لوح حماية سفليا أماميا للأداء العالي



٭ شعار Edition 1 للباب الخلفي



تجهيزات فعلية للدروب الوعرة



تمت هندسة «كانيون AT4X» بهدف منح العملاء تجربة راقية على الدروب الوعرة. ويقدم «كانيون» خصائص أساسية ضمن فئات التجهيزات تمنح العملاء أداء معززا وقدرات عالية على الدروب الوعرة بحيث يمكن القيادة إلى أي وجهة، أكان ذلك على الطرقات العادية المعروفة أم تلك الوعرة غير الظاهرة على الخرائط. ومن ضمن الخصائص هناك:



٭ رفع من المصنع ومسافة عريضة جدا بين العجلات



٭ ممتصات صدمات Multimatic DSSV



٭ محرك 2.7 ليتر مع شاحن توربيني معزز للدروب الوعرة



٭ تروس تفاضلية أمامية وخلفية معززة بأقفال إلكترونية



٭ شاشة العرض للأداء العالي على الدروب الوعرة



٭ إطارات قياسية ضخمة للدروب الوعرة حجم 32 بوصة (إطارات للدروب الموحلة حجم 33 بوصة)



٭ محور أمامي مثبت في موضع متقدم لتحسين الأبعاد ومنح وقفة متوازنة وأكثر رسوخا.



وضعيات قيادة جديدة بالكامل: يتميز كانيون AT4X بتقديمه لوضعيات قيادة جديدة بالكامل، والتي جرى ابتكارها لمنح العملاء تجربة قيادة قوية:



٭ وضعية Baja: للقيادة السريعة على الدروب الوعرة



٭ وضعية Terrain: للقيادة الوعرة الدقيقة منخفضة السرعة وتسلق الصخور



٭ وضعية Off-road: لديناميكيات القيادة العامة على الدروب الوعرة



٭ وضعية Normal: للقيادة اليومية المتوازنة على الطرقات العادية



٭ وضعية Tow/Haul: لعمليات القطر المعززة عالية الوزن



الأكثر تطوراً على الإطلاق



يمنح «كانيون» الجديد كليا مستويات عالية من السيطرة للسائق عبر قمرة القيادة المتقدمة تقنيا، والمتاحة بفضل هندسة تصميمية كهربائية جديدة. ومن خلال هذا النظام المحدث، يمكن للسائقين الاستفادة من نظام كاميرات كانيون الاختياري والذي يشمل 10 كاميرات - والذي يُوفر مشاهد عبر الكاميرات أكثر من أي طراز منافس آخر بفئته - شاملة ميزة الرؤية المحيطية عالية الوضوح، وكاميرا تحت الهيكل مقاومة للماء مع نظام للغسيل. كما تحوي قمرة قيادة كانيون المتقدمة شاشة العرض للأداء العالي، والتي تمكن السائقين من متابعة بيانات الأداء على الدروب الوعرة في الوقت الفعلي من خلال الشاشة الوسطية.



علاوة على هذه الخصائص، فإن «كانيون» للعام يتضمن أيضا مجموعة متنوعة من التحسينات الأخرى والتي تشمل:



٭ لوحة عدادات مائلة رقمية بالكامل رائدة بفئتها حجم 11 بوصة بفئة تجهيزات AT4X



٭ شاشة عرض مائلة منعكسة على الزجاج الأمامي حصرية بالفئة حجم 6.3 بوصات لمنح السائق معلومات أساسية مثل تلك المتعلقة بالملاحة، تنبيهات السلامة، السرعة، الصوت وغيرها.



٭ ميزة الانعكاس اللاسلكي للهاتف عبر تقنيتي Android Auto وApple CarPlay.



٭ نظام صوت Bose من سبعة مكبرات.



كما يقدم «كانيون» باقة من الخصائص التقنية للسلامة ومساعدة السائق بما فيها باقة السلامة المحترفة Canyon Pro Safety Package القياسية التي تتضمن: نظام الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة، نظام الفرملة الأمامية لمنع الاصطدام بالمشاة مع ميزة التعرف على راكبي الدراجات الهوائية، نظام شعاع الضوء العالي الأمامي IntelliBeam، مؤشر المسافة اللاحقة، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع نظام تحذير مغادرة المسار، نظام التنبيه من الأجسام العابرة في الخلف مع فرملة، نظام التنبيه من المنطقة العمياء والمساعدة في التوجيه، المقعد المنبه للسلامة.



إلى جانب الباقة التقنية Technology Package التي تضم: نظام التنبيه من عبور المشاة في الخلف، نظام التحكم المتكيف بسرعة الملاحة، نظام الرؤية المحيطية عالية الوضوح.



تصميم خارجي وداخلي أرقى



يتألق جي إم سي كانيون للعام عبر وقفة جريئة ومظهر خارجي مهيب ومقصورة داخلية راقية. ويتم قياسيا تزويد «كانيون» الجديد كليا بصندوق قصير مع نمط تصميم المقصورة ذات الأربعة أبواب.



ويتعزز المظهر الخارجي لشاحنة كانيون عبر مستويات الخلوص الأرضي العالية والزوايا المصقولة والتكامل الجديد كليا للصفائح المعدنية لمنح مظهر فريد تماما. وتشتمل الواجهة الأمامية على إنارة خارجية كاملة من نوع LED.



أما في الجهة السفلية من المركبة، فيتضمن كانيون AT4X لوح حماية أمامي كبير عالي المتانة، وواقية سفلية لعلبة تبديل السرعات للتعامل بفعالية مع أكثر التضاريس قساوة. كما يقدم «جي إم سي كانيون» للعام 2023 نظام التخزين المقاوم للماء ضمن الباب الخلفي لأجل تعزيز عملانية الصندوق وتوفير سعة حمولة من الأفضل بفئتها.