عبدالغني بهبهاني: الدعم المستمر لشركائنا في «إيسوزو» مكننا من تحقيق أرفع مستوى أداء في مختلف إداراتنا وأقسامنا



حصلت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني الوكيل المعتمد في الكويت لشاحنات ووانيتات إيسوزو على أعلى الجوائز في تحدي وكلاء إيسوزو موتورز إنترناشيونال بالشرق الأوسط وأفريقيا للمبيعات والصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات، الذي أقيم في يوليو 2024 في دبي، وتضمنت قائمة الجوائز التي حصلت عليها الشركة:



٭ جائزة الفئة الذهبية لقطع الغيار 2023.



٭ المركز الأول في تحدي الإكسسوارات «Dress to Thrill» عن أفضل سيارة إيسوزو D-Max مزودة بإكسسواراتها الأصلية.



٭ المركز الأول في اختبار المهارات الكتابي للخدمة ومبيعات قطع الغيار.



٭ المركز الأول مكررا على مستوى المسابقة في مهارات تنظيم قطع الغيار.



٭ تأهل 3 فنيين للمشاركة في المسابقة العالمية باليابان.



وقد حصل م.محمد الشرفا الذي مثل فريق قطع غيار إيسوزو، على المركز الأول في اختبار المهارات الكتابي للخدمة ومبيعات قطع الغيار، محققا نتيجة 99 نقطة من 100 خلال وقت قياسي، كما حصل على المركز الأول مكررا في فئة مهارات تنظيم قطع الغيار IIF 2024، وقد تأهل 3 فنيين من بهبهاني إلى التصفيات النهائية للمسابقة العالمية التي ستجري في اليابان.



ومنحت الجوائز خلال فعاليات مؤتمر إيسوزو الإقليمي الذي عقد في دبي 18 يوليو 2024، بحضور ممثلي الوكلاء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكبار المسؤولين التنفيذيين والمهندسين، وأكثر من 150 من الحكام والإدارات العليا في شركة إيسوزو اليابانية والضيوف الكرام من عملاء إيسوزو.



وقد تنافس أكثر من 250 متسابقا في هذه التحديات والاختبارات، وتأهل للمنافسة الكبرى في اليابان التي ستجري أواخر هذا العام 9 متسابقين فقط، كان من بينهم 3 اختصاصيين فنيين من شركة بهبهاني.



وتعليقا على هذا الإنجاز المشرف، صرح عبدالغني بهبهاني المدير التنفيذي لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني قائلا: إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا حصول شركتنا على المراكز المتقدمة والجوائز التقديرية على مدار 4 سنوات، وذلك في مختلف فئات تقييم الأداء التي تشمل مبيعات المركبات ومراكز الخدمة ومبيعات قطع الغيار والإكسسوارات في مسابقة إيسوزو الكبرى، والتي يتم تنظيمها سنويا، ويقوم بإعدادها والتحكيم فيها مهندسون ومديرون من المصنع وإداريون في إيسوزو اليابان، وذلك من خلال القيام بمراجعات دورية شهرية لقياس مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام، ويتضمن ذلك أخذ آراء العملاء وإعداد التقارير وتقييم المعارض وإرسال العميل الخفي، وتحليل البيانات المجمعة.



وأضاف بهبهاني: نعتز دائما بالدعم المستمر لشركائنا في إيسوزو، والذي مكننا من تحقيق أرفع مستوى أداء في مختلف إداراتنا وأقسامنا، متيحا لنا التفوق والتميز في مختلف المسابقات والتحديات التي يتم إجراؤها كل عام، وسوف نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أدائنا المتصدر في السنوات المقبلة.



جدير بالذكر، أن هذه النتائج المشرفة جاءت نتيجة لتضافر جهود فرق عمل مبيعات المركبات ومبيعات قطع الغيار والاكسسوارات ومراكز الخدمة في كل المعارض وقسم التدريب، ونتيجة لدعم وتعاون مختلف الإدارات في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وتم تحقيقه بفضل الدور المهم الذي يقوم به الموظفون المختصون والفريق المسؤول عن منتجات إيسوزو ووضع الخطط وتحديد الاتجاهات بعد جمع وتحليل ملاحظات العملاء حول رضاهم وتفضيلاتهم وتجاربهم، وإجراء المراجعات المستمرة لبيانات المبيعات وتحليلها، مما شكل إدراكا شاملا وتفهما لاحتياجات العملاء، ومكننا من تقديم الخدمة والمنتج المناسبين، وضمن تحقيقنا لأعلى مستويات الأداء والخدمة.



وتعزز إنجازات وجوائز هذا العام المشرفة من تميز إيسوزو بهبهاني المستمر في علاقتها مع عملائها في المبيعات ومراكز الخدمة وقسم قطع الغيار والاكسسوارات وكسب ثقتهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا في المبيعات، ويمكننا من تحقيق أعلى الحصص في السوق. وكانت إيسوزو بهبهاني قد حصلت خلال مؤتمر العامين الماضيين على جائزة الموزع الأول بين 36 وكيلا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وعلى مدار الواحد والخمسين عاما الماضية حافظت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني على شراكة مثالية مع إيسوزو، وهي في مسعى مستمر للمزيد من التطوير والارتقاء والتفوق في أدائها للمحافظة على مستوى متقدم من رضا العملاء في جميع صالات العرض ومنافذ البيع ونقاط خدمات ما بعد البيع ومبيعات قطع الغيار والإكسسوارات المنتشرة في جميع أنحاء كويتنا الحبيبة.































