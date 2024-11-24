كشفت شركة مصطفى كرم وأولاده - سوزوكي الكويت، عن الجيل الرابع من سيارتها الشهيرة «سوزوكي سويفت 2025» الجديدة كليا، والتي تتميز بتاريخها العريق وتصميمها الشبابي الرياضي. . وتعد «سويفت 2025» من سيارات الهاتشباك المدمجة التي تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتطورة، لتمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية.

50 عاماً من التعاون المميز مع «سوزوكي موتور»

في العام 2021، احتفلت شركة مصطفى كرم وأولاده بالذكرى الـ 70 لتأسيسها، واليوم تحتفل الشركة بذكرى مرور 50 عاما على التعاون المثمر والمميز مع سوزوكي موتور كوربوريشن.

وتعد شركة مصطفى كرم وأولاده إحدى أقدم الشركات في المنطقة والتي تأسست عام 1951 على يد المغفور له مصطفى كرم، وهي الموزع المعتمد من شركة سوزوكي اليابان في الكويت منذ عام 1974.

سويفت 2025.. اقتصادية وعملية

تتميز سوزوكي سويفت 2025 بمحرك هجين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 ليتر، يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. كما يتمتع المحرك الجديد بعزم دوران إضافي، مما يعزز الأداء ويسهم في استجابة أفضل عند السرعات المنخفضة، وتقدم سوزوكي سويفت أيضا خيارين من المحركات: المحرك التقليدي والمحرك الهجين (Smart Hybrid) للمزيد من الخيارات الصديقة للبيئة.

وتتمتع سوزوكي سويفت 2025 بتصميم خارجي أنيق وحيوي، يعكس طابعها الرياضي والشبابي، حيث تمت إعادة تصميم السيارة لتكون أكثر تطورا وثورية، ليبرز الخط الجانبي الانسيابي والشبك الأمامي الجريء، بالإضافة إلى الإضاءة الأمامية المميزة التي تضفي لمسة من الحداثة، والسقف المنحدر والعجلات الألومنيوم بتصميم عصري، تأتي مع الألوان الجريئة والمتنوعة التي تناسب جميع الأذواق.

وتتواصل التحسينات في سوزوكي سويفت 2025 داخل المقصورة، التي تم تزويدها بتطعيمات من الكروم على الأبواب ولوحة القيادة لإضفاء لمسة من الفخامة، كما تم تحسين تصميم لوحة القيادة لتكون أكثر راحة وسهولة في الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مجموعة من التقنيات المتطورة لضمان راحة السائق والركاب، مثل شاشة عرض بقياس 9 بوصات، ونظام Apple CarPlay وAndroid Auto، وشحن لاسلكي.

وتضم سوزوكي سويفت 2025 العديد من أنظمة الأمان المتطورة، مثل نظام الرادار لمساعدة السائق في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وحماية المشاة، ومراقبة النقاط العمياء، و6 وسائد هوائية لضمان الأمان، إلى جانب نظام التثبيت الإلكتروني (ESP) لتثبيت السيارة في الحالات الطارئة.

سوزوكي جيمني 5 أبواب.. أسطورة الدفع الرباعي



بعد أكثر من 55 عاما من تقديم سوزوكي لسيارات الدفع الرباعي، وتحديدا بعد 6 سنوات من إطلاق الجيل الرابع من سوزوكي جيمني، لاتزال السيارة الصغيرة للعائلات العاشقة للمغامرات تتربع على عرش سيارات الدفع الرباعي، وقد أطلقت سوزوكي مؤخرا «جيمني 5 أبواب» التي تجمع بين الأداء العالي على الطرق الوعرة والتصميم المبتكر. وتأتي سوزوكي جيمني 5 أبواب الجديدة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 ليتر، مع خيارين من ناقل الحركة: الأوتوماتيكي برباعي سرعات واليدوي بخمس سرعات. كما تحتوي السيارة على شاشة عرض بقياس 9 بوصات في الطراز الأوتوماتيكي و7 بوصات في الطراز اليدوي، وتدعم الاتصال بالهاتف الذكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto. وتتمتع «جيمني 5 أبواب» بمساحة داخلية رحبة تكفي لراحة أربعة ركاب بالغين. كما تتميز السيارة بمساحة تخزين واسعة في الصندوق الخلفي، يمكن زيادتها عن طريق طي المقاعد الخلفية، وتم تزويد السيارة أيضا بأنظمة أمان متقدمة، بما في ذلك كاميرا خلفية، ومستشعرات، ونظام مانع الانزلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

خدمة صيانة متكاملة



تسعى شركة «مصطفى كرم وأولاده» دائما لتوفير أفضل تجربة لعملائها، حيث تقدم خدمة الصيانة المتنقلة لجميع منتجات سوزوكي، سواء كانت سيارات، دراجات نارية، أو محركات بحرية، لتوفير الراحة والوقت للعملاء.



شكرا لعملاء «مصطفى كرم وأولاده» وشكرا لعشاق «سوزوكي».

















