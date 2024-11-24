عندما يتعلق الأمر بالسيارات الرياضية يبرز اسم اليابان كرمز للابتكار والهندسة المتفوقة في صناعة السيارات خلال القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة، حيث برزت مجموعة من السيارات الرياضية اليابانية التي تحولت إلى أيقونات في عالم السيارات بفضل تصميمها الجريء وأدائها الاستثنائي. هذه السيارات تميزت بقدرتها على الدمج بين الأداء والتكنولوجيا والابتكار، مما جعلها منافسا قويا للسيارات الرياضية الأوروبية والأميركية. في هذا التقرير سنستعرض معا أبرز هذه السيارات التي تركت بصمة لا تنسى في ذاكرة «أطفال الأمس.. رجال اليوم» من جيلي X وY، حيث لايزال بعضهم



يخطط لامتلاك إحدى تلك الأيقونات النادرة «ان وجدت» في وقتنا الحالي.