

ستتجه الأنظار نحو الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في مواجهة ليغانيس اليوم ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري الإسباني بعدما تعرض لانتقادات لاذعة قبل النافذة الدولية، بسبب تسجيله هدفا واحدا في آخر سبع مباريات ضمن مختلف المسابقات. واستبعد نجم باريس سان جرمان السابق عن تشكيلة منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية على الرغم من أنه لم يكن مصابا، وهي المرة الثانية تواليا التي يستبعد فيها.



وكان ريال قد سحق ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة في المباراة الماضية، لكن مبابي لم يبصم على أي هدف، لا في التسجيل ولا بالصناعة. ويعود هدفه الأخير إلى مواجهة سلتا فيغو 19 الشهر الماضي ضمن المرحلة العاشرة. وكلل فالنسيا عودته إلى المنافسة عقب الفيضانات المدمرة في شرق البلاد، بفوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 4-2.



وسجل سيسار تاريغا (8) وهوغو دورو (50 و53) ودييغو لوبيس (56) أهداف فالنسيا، ودورو (14 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني شيمي أفيلا (66) هدفي ريال بيتيس. ولعب فالنسيا مباراتين أقل بعد تأجيل مواجهتيه أمام ريال مدريد واسبانيول في المرحلتين السابقتين بسبب الفيضانات التي ضربت شرق إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي وخلفت 227 قتيلا.