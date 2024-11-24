



استعد بايرن ميونيخ لقمته أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بفوز كبير على جاره أوغسبورغ بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي الانجليزي هاري كين في ديربي بافاريا على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ وأمام 75 ألف متفرج في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.



وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 63 و90+3 من ركلتي جزاء و90+5 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق 3 أهداف أمام شريكه السابق مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.



كما هو الهدف الـ 20 لكين بعد أهدافه الستة في مسابقة دوري الأبطال.



واستعاد باير ليفركوزن حامل اللقب، وبوروسيا دورتموند، نغمة الانتصارات في الدوري الألماني، لكن تواصل نزيف النقاط بالنسبة إلى لايبزيغ.



واكتسح ليفركوزن، ضيفه هايدنهايم بنتيجة 5-2، كما سحق دورتموند ضيفه فرايبورغ برباعية دون رد.



لكن لايبزيغ خسر على ملعب هوفنهايم بنتيجة 3-4.



وفي بقية المباريات، فاز شتوتغارت 2-0 على ضيفه بوخوم، وتغلب فولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين بهدف نظيف.



ويتصدر بايرن ميونيخ، جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويحل لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.



ويأتي آينتراخت فرانكفورت ثالثا برصيد 20 نقطة، وهو نفس رصيد ليفركوزن رابع الترتيب، بفارق نقطة عن دورتموند خامس الترتيب.