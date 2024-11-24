

استعاد أرسنال ذاكرة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه نوتينغهام فوريست 3-0 في المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل ثلاثية «المدفعجية» كل من بوكايو ساكا (15) وتوماس بارتي (52) وإيثان نوانيري (86).



ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بعد 3 مباريات في مختلف المسابقات لم يعرف خلالها طعم الفوز، فيما تجمد رصيد نوتينغهام عند 19 نقطة في المركز السادس.



وفي بقية المباريات، تغلب برايتون على بورنموث 2-1، وولفرهامبتون على فولام 4-1، وتعادل أستون فيلا مع كريستال بالاس 2-2، وإيفرتون مع برينتفورد 0-0.



فوز تشلسي



وعزز تشلسي تواجده بين فرق المقدمة بفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي 2-1 في افتتاح المرحلة.



وفرض الأرجنتيني إنسو فرنانديس نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الأول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة بالشوط الثاني (75).



وقلص ليستر الفارق بفضل البديل المهاجم الغاني جوردان أيو (90+5 من ركلة جزاء).



إلى ذلك، اضطر مشجعو مان يونايتد للانتظار 3 أسابيع لوصول أموريم منذ تأكيده كخليفة للهولندي إريك تين هاغ. لا يواجه البرتغالي اختبارا صعبا في البداية، لكن إبسويتش يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد تحقيق أول فوز له في الدوري منذ 22 عاما، بتغلبه على توتنهام.



يعاني أموريم من العديد من المشكلات لحلها في أولد ترافورد، لكنه هدفه الحالي أن يعيد يونايتد إلى المراكز الأولى، وهو الذي يقبع في المركز الثالث عشر، إنما بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى.



سبق ليونايتد أن حقق انتصارا واحدا في سبع مباريات خارج ملعبه مع تن هاغ في جميع المسابقات هذا الموسم، ويتعين على أموريم إيجاد الحلول سريعا لترك انطباع إيجابي جديد لدى جمهور يونايتد المتفائل.



ويحل ليفربول ضيفا على ساوثمبتون المتذيل بهدف المحافظة على فارق نقاط الصدارة.



وليس من المفترض أن تكون الأمور صعبة، إذ فاز ليفربول على الفريق الذي يتذيل الترتيب عادة في المواجهات المباشرة في 12 من آخر 14 مباراة وتعادل في مباراتين.