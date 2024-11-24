

عاد إنتر بفوز كاسح من ميدان هيلاس فيرونا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم بملعب أنتونيو بينتغودي، في افتتاح المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل خماسية «النيراتزوري» كل من خواكين كوريا (17) وماركوس تورام (22 و25)، وستيفان دي فري (31) ويان بيسيك (41).



بهذا الانتصار، رفع إنتر رصيده إلى 28 نقطة ويقفز لصدارة ترتيب الكالتشيو مؤقتا بفارق نقطتين عن نابولي (26 نقطة)، أما فيرونا فيقبع بالمركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.



إلى ذلك، يبدأ المدرب كلاوديو رانييري مهمته مع روما عندما يقود نادي طفولته امام مضيفه نابولي، في واحد من 3 اختبارات صعبة تنتظر المدرب المخضرم.



وقال رانييري المشّجع الأزلي لروما، بعد تعيينه الأسبوع الماضي، انه «لا يملك ترف الوقت لارتكاب الأخطاء» حيث يسعى إلى إخراج النادي من النفق المظلم الذي يبدو كأنه أنهى آمال نادي العاصمة في الخروج بشيء ما هذا الموسم.



ويتجه روما إلى جنوب إيطاليا وهو في المركز الثاني عشر متقدما بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعدما تلقى أربع هزائم في خمس مباريات بالدوري تحت قيادة مدربه السابق الكرواتي إيفان يوريتش، الذي أقيل عقب الخسارة امام بولونيا في الملعب الاولمبي قبل النافذة الدولية.



وبعد مواجهة نابولي، سيحلّ نادي العاصمة على توتنهام في مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، قبل ان يلتقي اتالانتا المحلّق والمنخرط حاليا في السباق السداسي نحو اللقب.



كما يلتقي اليوم فيورنتينا مع كومو، ولاتسيو مع بولونيا.