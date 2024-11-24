كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن اغتيال إسرائيل قياديا بارزا في حزب الله اللبناني، بغارة جوية شنتها حديثا على سورية.



ونقلت شبكة «إن بي سي» الأميركية أمس الأول عن المسؤول الدفاعي أن القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق الذي اغتالته الغارة الإسرائيلية في سورية، كان قد هاجم مقرا أميركيا وشارك بخطف وقتل خمسة جنود.



ولم تتوافر تفاصيل كثيرة عن الغارة الجوية الإسرائيلية، وقال المسؤول إنه لم يتضح على الفور مكان وزمان وقوع الغارة في سورية، أو ما إذا كانت استهدفت دقدوق على وجه التحديد.



وتابع أن القوات الأميركية كانت اعتقلت علي موسى دقدوق، بعد مداهمة عام 2007، عقب عملية قتل فيها عناصر يتنكرون في صورة فريق أمن أميركي، 5 جنود أميركيين، ثم أطلقت السلطات العراقية سراحه لاحقا.



وبحسب «إن بي سي»، فإن دقدوق كان قد ساعد في التخطيط لـ «واحدة من أكثر الهجمات جرأة وتعقيدا» التي شنت ضد القوات الأميركية خلال غزوها العراق.



أما الغارة المعقدة التي ساعد دقدوق في التخطيط لها، فكشف أنها حدثت في مجمع عسكري مشترك أميركي ـ عراقي في كربلاء في 20 يناير 2007.



واعتقل دقدوق من قبل القوات الأميركية في العراق بعد هجوم شنه عام 2007، قتل فيه مع مجموعة من المسلحين الذين تنكروا بهيئة فريق أمني أميركي، 5 جنود أميركيين، لكن الحكومة العراقية أطلقت سراحه في وقت لاحق من عام 2011.