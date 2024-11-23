افتتح سفيرنا لدى الأردن حمد المري اليوم السبت "مجمع موضي السلطان وشيخة العبدالإله" للتعليم ثنائي اللغة ومجمعا سكنيا بتمويل كويتي يعود ريعه لرعاية الأيتام في الأردن بمنطقة حسبان بمحافظة العاصمة عمان.

ويتكون "مجمع موضي السلطان وشيخة العبدالإله" ،رحمهما الله، للتعليم ثنائي اللغة بأكاديمية الاخلاء التعليمية من مبنيين متجاورين بثلاثة طوابق لكل منهما الأول مخصص لتعليم رياض الأطفال والثاني للمرحلة الابتدائية وأقيم على مساحة خمسة آلاف متر مربع ضمن حدود الأكاديمية.



أما المجمع السكني الذي شيد بتبرع محسنين كويتيين فيضم ثلاثة مبان سكنية مكونة من أربعة طوابق مؤجرة بالكامل يعود ريعها لرعاية الايتام في الأردن.



وأكد السفير المري لـ"كونا" عقب افتتاح المجمعين أن العمل الإنساني والخيري الكويتي برعاية القيادة السامية حقق نجاحات كبيرة ونقلات نوعية مميزة وإنجازات يشهد لها الجميع.



وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في إطار سلسلة الأعمال الخيرية الكويتية بالأردن وانطلاقا من العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذه الاعمال الإنسانية تأتي لدعم احتياجات الفئات الأشد هشاشة وانطلاقا من واجب الكويت تجاه الأشقاء والأصدقاء في الدول كافة.



وأكد أن العمل الخيري والإنساني الكويتي يتواصل في الأردن وأينما دعت الحاجة في مشروعات متنوعة تلبي احتياجات الناس وتسهم في تحسين جودة حياتهم.



وشدد على أهمية المشروع في خدمة العملية التربوية بالأردن مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية لإنجاح المشروع مشيرا إلى أن المجمع التعليمي يشكل بادرة امتنان للأردن وشعبه الذي يكن الود والحب لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.



وعبر المري عن خالص شكره وتقديره للمحسنين الكويتيين الذين قدموا الدعم والمساندة لتلك المشاريع التنموية والتي تعكس مدى اهتمام ورعاية أهل الكويت بالعمل الخيري والإنساني الذي يمثل نموذجا يحتذى في خدمة الإنسانية وخدمة المجتمعات.



وبدوره قال د.جاسم مهلهل الياسين في تصريح لـ"كونا" إن أهل الكويت جبلوا على بذل الخير ومد يد العون للمحتاجين ومساندة الأشقاء والاصدقاء منذ القدم حتى أصبحت الكويت مركزا للعمل الإنساني في العالم.



وذكر أن تلك المشروعات التي افتتحت اليوم تأتي امتدادا لمسيرة العطاء الإنساني الكويتي الذي يقدم نموذجا رائدا في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والإنسانية في المجتمع الأردني الشقيق.



وثمن الياسين رعاية واهتمام سفير نا لدى الأردن حمد المري وأعضاء السفارة لتقديم الدعم والمساندة وجميع التسهيلات اللازمة للوفود الكويتية التي تعمل في مجال العمل الخيري والإنساني في مختلف مناطق المملكة الأردنية.



كما افتتح السفير حمد المري بحضور عدد من المسؤولين الأردنيين في منطقة حسبان متحف "القدس في قلب الأمة" بمجمع محمد الوزان وعائشة الريس في أكاديمية الاخلاء التعليمية الذي يهدف الى تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية الاسلامية ويستعرض تاريخ الأردن والكويت وفلسطين ومكانة القدس في قلب الأمة.