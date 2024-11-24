حقق توتنهام أكبر مفاجآت الكرة الإنجليزية منذ سنوات بعدما حقق الفوز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي كاسرا سلسلة بطل الدوري المستمرة منذ عامين تقريبا دون خسارة على مدار 35 مباراة.

رباعية توتنهام سجلها جيمس ماديسون (هدفان في الدقيقتين 13 و 20) وبيدرو بورو في الدقيقة (53) وجونسون في الدقيقة (90+3) وبذلك رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 19 في المركز السادس بينما تجمد رصيد السيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني.

وتعد الهزيمة هي الخامسة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا والذي خسر أيضا لأول مرة خلال مسيرته التدريبية في 5 مباريات متتالية.

يذكر ان مانشستر سيتي خسر أيضا أمام ضد توتنهام في كأس الرابطة منذ شهر تقريبا 1-2 ثم خسر من بورنموث في الدوري 1-2 ثم من سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال 1-4 قبل أن يخسر من جديد أمام برايتون 1-2 في الدوري وتوتنهام مرة أخرى ولكن في الدوري 4-0.

ولأول مرة يخسر غوارديولا على أرضه في الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف.



كما أصبح توتنهام أكثر الفرق التي فازت على غوارديولا طوال مسيرته التدريبية بواقع 9 مرات.