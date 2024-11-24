فجر الخليج مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قلب تأخره 0-2 إلى فوز مثير على الهلال 3-2 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

الهلال تقدم بهدفي ماركوس ليوناردو وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين ( 12 و37) قبل أن يعود الخليج من بعيد ويدرك التعادل بفضل ثنائية عبدالله آل سالم في الدقيقتين (45 و47) ومن لعبة جماعية رائعة خطف فابيو مارتينز هدف الفوز في الدقيقة ( 85) ليحقق الخليج "ريمونتادا" مذهلة أذاق بها منافسه الهلال أول خسارة له في دوري المحترفين بعد 46 مباراة دون خسارة (فاز 44 وتعادل مرتين).



وتلقى "الزعيم" خسارته الأولى في الدوري منذ 23 مايو 2023 التي كانت أمام العدالة 0-2.

وتجمد بذلك رصيد الهلال عند 28 نقطة في صدارة الدوري السعودي، فيما رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.



وسيكون الاتحاد أمام فرصة مناسبة لخطف الصدارة حين يواجه الفتح على ملعب الجوهرة المشعة بجدة غداً الأحد، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة.